Dogecoin: Krypto-Wale bewegen Millionen - Kommt es zur Kursrallye?

Plötzlich wurde es turbulent rund um den Dogecoin. Innerhalb von nur kürzester Zeit ist es zu zwei Transfers in zweistelliger Millionenhöhe gekommen. An der Stelle stellt sich die Frage, was sich hinter den Transfers verbirgt und ob es womöglich der Auslöser für eine neue Kursrallye sein könnte? Wir haben die Situation untersucht und die Antworten auf die entscheidenden Fragen.

Jetzt in Sponge V2 investieren

Krypto-Wale wachen auf und bewegen Millionen

Plötzlich überraschte ein völlig unbekannter Krypto-Wal und zog die geballte Aufmerksamkeit auf sich. Mit nur einer einzigen Transaktion bewegte ein Krypto-Wal 450 Millionen Dogecoins in einem Gegenwert von 41,55 Millionen US-Dollar am frühen Morgen des 22. Dezember. Durch die Rekordtransaktion ist das Wallet allerdings noch lange nicht leergeräumt. Nach derzeitigem Stand befinden sich weitere 558,7 Millionen Dogecoins auf dem Wallet, was einem Gegenwert von 51,9 Millionen US-Dollar entspricht.

Doch wer könnte sich hinter dem Dogecoin-Wal verbergen? Die derzeitigen Anzeichen deuten darauf hin, dass es sich um einen institutionellen Investor handeln könnte. Neben einem institutionellen Investor kommen ebenso diverse Kryptobörsen in Betracht. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass es fast zeitgleich zu einer weiteren Transaktion in zweistelliger Millionenhöhe gekommen ist.

Bei der zweiten großen Wal-Bewegung wurden insgesamt 64,7 Millionen Dogecoins transferiert im Gegenwert von 6,01 Millionen US-Dollar. Zwar ist über den Inhaber der Absender-Adresse auch hier nichts bekannt, allerdings gehört die Empfänger-Adresse der Kryptobörse Coinbase an. Darüber hinaus wurden die 64,7 Millionen Coins seit August im Rahmen von mehreren kleinen Transaktionen aufgebaut. Ein Zusammenhang zwischen den beiden großen Transaktionen kann zwar nicht ausgeschlossen werden, liegt aber derzeit nicht nahe.

Die Beliebtheit des Dogecoins ist ungebrochen hoch

Damit ein Meme-Coins erfolgreich ist, ist die starke Unterstützung der Community das Wichtigste, denn ein echter technischer Nutzen liegt meistens nicht vor. Der Dogecoin ist dafür das beste Beispiel. Aus einer Kryptowährung, die eigentlich als Parodie zum Bitcoin ins Leben gerufen wurde, ohne jeglichen Nutzen, ist die 10. größte Kryptowährung weltweit entstanden. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 13,25 Milliarden US-Dollar. Im Frühjahr 2021 erreichte die Marktkapitalisierung sogar ein Spitzenniveau von rund 90 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich, die gesamte Volkswagen AG hat derzeit einen Marktwert von 64,5 Milliarden US-Dollar.

Ein Handelsvolumen von 444 Millionen US-Dollar innerhalb der letzten 24 Stunden verdeutlicht ebenfalls die noch immer hohe Beliebtheit des Meme-Coins, zeigt allerdings gleichzeitig das Potenzial auf, was sich hinter Dogecoin verbirgt. An der Stelle lohnt sich ein Blick auf die Entwicklung des Kurses innerhalb der letzten Tage, Wochen und Monate.

Entdecke jetzt den brandneuen Meme-Coin Sponge V2

Fast 30 Prozent im Plus - Wie viel Potenzial steckt noch in Dogecoin?

Seit Beginn des Jahres 2023 liegt der Dogecoin mittlerweile um fast 30 Prozent im Plus. Was auf den ersten Blick nach einem rasanten Kursanstieg klingt, ist auf dem zweiten Blick eine deutliche Unterperformance gegenüber den meisten anderen Kryptowährung der Top 10 am Markt. Der Bitcoin hat im gleichen Zeitraum beispielsweise eine Performance von rund 155 Prozent erzielt, Ethereum erreichte wiederum einen Zuwachs von 85 Prozent. Doch zieht man den Vergleich zu anderen vergleichbaren Meme-Coins, wie etwa zu Shiba Inu, dann liegt der Dogecoin nahezu gleichauf. Shiba Inu liegt auf der Basis der Jahresbetrachtung 2023 mit 29 Prozent im Plus. Der erst im Frühjahr gehypte PEPE-Coin liegt demgegenüber sogar 43 Prozent im Minus. Doch woran liegt das?

Der größte Kurstreiber für den gesamten Kryptomarkt war in den vergangenen Monaten die Zuversicht auf die zeitnahe Zulassung des Bitcoin-Spot-ETFs durch die großen Vermögensverwalter, zu denen vor allem BlackRock zählt. Von dieser Zuversicht profitierte in der Vergangenheit in erster Linie der Bitcoin selbst. Mit dem deutlichen Anstieg des Bitcoins zog das Interesse und die Kurse weiterer Kryptowährungen am Markt an, wovon auch der Dogecoin teilweise profitieren konnte. Für die etablierten Meme-Coins blieb zuletzt dennoch ein großer Impuls aus, wie er zum Beispiel in 2021 von Elon Musk gegeben wurde. Ist der Impuls für den Dogecoin mit den großen Wal-Transaktionen jetzt gegeben?

Wal-Transaktionen sind im Grunde nichts außergewöhnliches. Bereits im vergangenen Monat hat ein Wal, der erstmals seit 2013 aktiv wurde, fünf Millionen Dogecoins bewegt. Blickt man auf die Kursperformance der letzten Tage, dann wird schnell deutlich, dass die zwei großen Transaktionen vom Donnerstag wenig Schwung in den Markt gebracht haben. Auf der Basis von fünf Tagen zeigt der Kurs fast keine Veränderung. Eines ist jedoch klar, ein starker Impuls in der kommenden Zeit reicht und der Dogecoin könnte starke Zugewinne im zwei- oder dreistelligen Prozentbereich erreichen.

Sponge V2 - Die potenzialreiche Alternative zum Dogecoin

Mit Sponge V2 kommt eine lukrative Meme-Alternative zum Dogecoin wie gerufen, mit aktuell deutlich mehr Potenzial. Wie der Name schon vermuten lässt, knüpft Sponge V2 unmittelbar an den Meme-Coins Sponge an, der im Mai dieses Jahres sein Debüt an den Kryptobörsen feierte. Das Besondere an Sponge V2 ist es, dass sich hinter dem Coin ein echter Nutzen verbirgt. Das Entwicklerteam hat ein maßgeschneidertes Play-to-Earn-Spiel entwickelt, in dem Sponge V2 eine zentrale Rolle einnimmt.

Alle Spieler können beim spielen des Games $SPONGEV2-Token verdienen, welches in der Grundversion vollkommen kostenlos ist. Neben der Grundversion wird es eine kostenpflichtige Premium-Version geben, die die Nachfrage nach dem $SPONGEV2-Token nochmals deutlich und langfristig erhöhen soll. Die Devise lautet: Steigt die Anzahl der aktiven Spieler, steigt auch langfristig der Wert des Meme-Coins. Einen klassischen Vorverkauf, wie er sonst üblich ist, gibt es jedoch nicht. Damit in Sponge V2 investiert werden kann, können Inhaber des $SPONGEV1-Token ihre Anteile ins Staking investieren und sukzessive in V2-Token ummünzen, oder Neuinvestoren $SPONGEV1-Token über die nachfolgende Website erwerben, um damit V2-Token durch Staking zu erhalten.

Zur Website von Sponge V2

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.