Solana stabilisiert sich knapp unter der 100 Dollar Marke - Nächster Stopp bei 140 Dollar?

Kaum ein Coin hat in diesem Jahr so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie Solana (SOL). Zwar hat es durchaus Kryptowährungen gegeben, die innerhalb kürzerer Zeit deutlich höhere Gewinne gebracht haben, wie zum Beispiel die Meme Coins BONK und PEPE, allerdings ist hier jedem klar, dass es sich dabei um einen kurzen Pump handelt, der die Machtverhältnisse im Krypto-Ranking nicht nachhaltig ändert. Anders sieht es dagegen bei der Solana-Rallye aus. Hier ist zur Zeit nicht zu erwarten, dass die 1.000 % Rallye in diesem Jahr so schnell wieder der Vergangenheit angehören wird. Im Gegenteil. Solana dürfte sich auch im nächsten Jahr unter den 5 wichtigsten Kryptowährungen finden.

Nächstes Kursziel bei 140 Dollar?

Innerhalb eines Jahres ist der SOL-Kurs von 8,14 Dollar auf knapp 100 Dollar gestiegen. Unter den Top 20 der größten Coins nach Marktkapitalisierung ist das mit Abstand die beste Performance. SOL hat damit weitaus höhere Gewinne eingebracht, als wenn man Anfang des Jahres Bitcoin noch für 17.000 Dollar gekauft hätte. Eine Verschnaufpause scheint es bei den Bullen schon lange nicht mehr zu brauchen. Seit die 30 Dollar Marke überschritten wurde, werden hier beinahe wöchentlich wichtige Widerstandszonen pulverisiert.

(Solana-Chart mit Wochenkerzen - Quelle: Coinmarketcap)

Wer denkt, dass der Coin inzwischen überhitzt ist, könnte sich irren. Zwar ist die Performance in diesem Jahr beeindruckend, allerdings hat SOL immer noch deutlich mehr Luft bis zum Allzeithoch als Bitcoin oder andere Coins. Man muss auch bedenken, dass SOL der Coin war, der im letzten Bärenmarkt am meisten gelitten hat und die Gründe, die dafür verantwortlich waren, inzwischen größtenteils aus der Welt geschaffen wurden.

Das Netzwerk läuft inzwischen seit rund 300 Tagen ohne Ausfall, was die längste stabile Phase in den letzten Jahren darstellt und auch der Abverkauf der SOL-Bestände von FTX läuft gut organisiert, um den Gläubigern die größtmögliche Summe auszuzahlen. Da wundert es nicht, dass die Kursziele, die für die nahe Zukunft ausgesprochen werden, auch noch deutlich über dem aktuellen Niveau liegen.

So könnte der nächste große Widerstand im Bereich um 140 Dollar schon bald in Angriff genommen werden. Die Dynamik scheint auf jeden Fall zu stimmen. Die Tatsache, dass es auch am Wochenende zu keiner größeren Korrektur nach der Rallye der letzten Tage gekommen ist, spricht dafür, dass es von hier aus noch weiter nach oben gehen kann.

Neben der Chartanalyse gibt es allerdings zahlreiche weitere Faktoren, die berücksichtigt werden sollten, um eine vernünftige Prognose abzugeben, wie sich der Kurs entwickeln könnte. Zwar gibt es dann noch immer keine Garantie, aber zumindest eine bessere Entscheidungsgrundlage. Eine Plattform, die dabei hilfreich sein kann, ist yPredict.

Bessere Analysen mit yPredict?

Der Grund, warum über 80 % der Trader an den Börsen Geld verlieren, ist nicht etwa der, dass Kurse langfristig eher fallen als steigen. Das liegt vielmehr daran, dass sich die meisten an der Börse eher von ihren Emotionen als von Daten, von denen sie überzeugt sind, leiten lassen. Ein Wertpapier oder ein Coin, von dem man eigentlich überzeugt ist, weshalb man auch investiert hat, fällt kurzfristig um 10 %, ein Blick aufs Depot zeigt Verluste und bei dem Anblick werden viele nervös und verkaufen lieber, bevor sie auch den Rest noch verlieren. Dasselbe Spiel ein paar Mal und das Vermögen wird weniger, obwohl oft nur wenige Stunden oder Tage danach der Kurs weit über das Ausgangsniveau gestiegen wäre. Mit yPredict könnte das schon bald der Vergangenheit angehören.

yPredict nutzt künstliche Intelligenz, um die Flut an Daten, die es am Kryptomarkt zu verarbeiten gilt, zu analysieren und anhand dieser Daten eine Prognose zu erstellen. Dabei stehen der KI auch keine Emotionen im Weg, um Entscheidungen zu treffen. Das Tool erkennt, sobald sich ein Chartmuster abzeichnet oder einer der technischen Indikatoren einen Ein- oder Ausstiegszeitpunkt signalisieren und versorgt die User mit entsprechenden Handelssignalen.

$YPRED ist der native Token der Plattform, der auf yPredict als Zahlungsmittel genutzt werden kann, um die verschiedenen Services zu nutzen. Während es eine kostenlose Version für eine erste Analyse gibt, kommt eine Premiumversion, die Tradern noch tiefere Einblicke liefern soll, wodurch diese vielleicht schon bald bessere Ergebnisse erzielen könnten.

($YPRED-Presale - Quelle: yPredict)

Da der Kryptohandel in den nächsten Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit noch stark zunehmen wird, könnte yPredict ideal positioniert sein, um von diesen Entwicklungen zu profitieren. Das ist auch der Grund, warum Analysten davon ausgehen, dass der $YPRED-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist, schon bald nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen eine Kursexplosion hinlegen könnte, wenn die Plattform bekannter wird und die Nachfrage nach $YPRED-Token dadurch steigt. Im Vorverkauf ist der Token noch für 0,11 Dollar erhältlich, während der Listing-Preis bei 0,12 Dollar liegt, woraus sich für frühe Käufer bereits ein Nominalgewinn bis zum Listing ergibt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $YPRED im Presale kaufen.



