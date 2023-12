Analyst geht von einer baldigen Kryptomarktkapitalisierung von über 3 Billionen Dollar aus

Analysten von Bitfinex prognostizieren einen möglichen Anstieg des Kryptomarkes auf eine Marktkapitalisierung von 3,2 Billionen US-Dollar. Die optimistische Prognose beruht auf dem Zusammenwirken günstiger makroökonomischer Faktoren, zunehmender institutioneller Zuflüsse und einer wachsenden globalen Nutzerbasis.

Inmitten des turbulenten Jahresbeginns und der regulatorischen Herausforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen hat der Markt für digitale Vermögenswerte seine Widerstandsfähigkeit und sein bemerkenswertes Wachstum bewiesen. Im Jahr 2024 steht die Branche vor einem entscheidenden Moment, denn die Indikatoren deuten auf einen anhaltenden Aufwärtstrend hin, der durch das Vertrauen der Anleger und die Marktdynamik angeheizt wird.

Makroökonomische Faktoren und das Wachstum digitaler Vermögenswerte

Die wirtschaftliche Landschaft des Jahres 2024 erscheint vielversprechend für Kryptowährungen. Ein Schlüsselfaktor ist der erwartete Rückgang der Inflation. Der Rückgang wird aufgrund einer globalen Konjunkturabschwächung und effizienterer Lieferketten erwartet, was die Rohstoffpreise stabil halten dürfte. Eine solche Stabilität ist für die Wirtschaft insgesamt von Vorteil.

Das Vertrauen der Anleger in digitale Währungen wird mit der Verlangsamung der Inflation wahrscheinlich wachsen. In der Vergangenheit hat eine hohe Inflation von Investitionen in risikoreichere Anlagen wie Kryptowährungen abgehalten. Mit einem stabileren wirtschaftlichen Umfeld zeigen die Anleger jedoch wieder Interesse. Das zeigt sich an der jüngsten Zunahme der institutionellen Investitionen in Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte.

Auch der Arbeitsmarkt hat Einfluss auf den Kryptomarkt. Es wird erwartet, dass ein Ende 2023 zu beobachtender Anstieg des Arbeitskräfteangebots das Lohnwachstum bremsen wird. Folglich wird diese Mäßigung bei den Löhnen wahrscheinlich dazu beitragen, ein kontrollierbares Inflationsniveau aufrechtzuerhalten.

Starke Zunahme der Kryptowährungsnutzung und des Nutzerwachstums

Die Zahl der Nutzer von Kryptowährungen nimmt zu. Schätzungen zufolge könnte die Nutzerbasis von 575 Millionen auf fast 950 Millionen ansteigen. Der Anstieg spiegelt eine wachsende Akzeptanz digitaler Währungen weltweit wider.

Verschiedene Länder spielen bei diesem Anstieg eine wichtige Rolle. El Salvador zum Beispiel hat Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Auch der argentinische Präsident hat eine positive Haltung gegenüber Bitcoin eingenommen und die Währung nun zu einem der zugelassenen Zahlungsmittel erklärt. Solche Entwicklungen ermutigen mehr Menschen, digitale Währungen zu erforschen und zu nutzen.

Analysts at Bitfinex predicts crypto users could reach 850-950 million in 2024, citing a current count of 575 million as of December 1, 2023. pic.twitter.com/LRYYpse7F5 - CILLIONAIRE.COM (@cillionaire_com) December 23, 2023

Auch einflussreiche Stimmen aus der Kryptowelt prägen die öffentliche Meinung. Brian Armstrong, CEO von Coinbase, hat die wachsende Nutzung digitaler Vermögenswerte in den USA hervorgehoben. Er weist darauf hin, dass eine ablehnende Haltung gegenüber Kryptowährungen politisch nachteilig sein könnte, da ein erheblicher Teil der Amerikaner inzwischen Kryptowährungen nutzt.

Ein weiterer Faktor, der zum Wachstum beiträgt, ist Analysten von Bitfinex zufolge das bevorstehende Halving des Bitcoins. Das Ereignis führt in der Regel zu erhöhtem Interesse und Investitionen in das Krypto-Mining. Infolgedessen werden immer mehr Menschen auf die Kryptoindustrie aufmerksam und investieren in sie.

Die Kombination aus makroökonomischen Faktoren, der steigenden Nutzerbasis und dem bevorstehenden Bitcoin Halving bildet einen fruchtbaren Boden für das Interesse an und die Beteiligung an Kryptowährungen. Bitcoin Minetrix, das ein Cloud-Mining-Modell für Bitcoin anbietet, könnte direkt von der erhöhten Aufmerksamkeit und dem gesteigerten Interesse an Kryptowährungen profitieren.

Dieses Projekt könnte von einer weiteren Kryptoadaption profitieren

Da das Bitcoin Halving tendenziell zu einem Anstieg der Nachfrage und des Preises von Bitcoin führt, könnte die Nachfrage nach Mining-Dienstleistungen und damit verbundenen Produkten wie BTCMTX-Token zunehmen.

Außerdem könnte die wachsende globale Nutzerbasis von Kryptowährungen die Nachfrage nach einfacheren und zugänglicheren Wegen, in Krypto zu investieren und davon zu profitieren, steigern. Bitcoin Minetrix bietet eine solche Möglichkeit, indem es Nutzern erlaubt, an Bitcoin-Mining teilzunehmen, ohne die technische Komplexität und die Investition in Hardware, die normalerweise mit dem Mining verbunden sind.

Die zunehmende institutionelle Beteiligung und die Akzeptanz von Kryptowährungen in verschiedenen Ländern könnten ebenfalls das Vertrauen in und die Legitimität von Krypto-Investitionen stärken. Auch das könnte wiederum zu einer breiteren Akzeptanz von Projekten wie Bitcoin Minetrix führen, die einen alternativen Zugang zum Kryptomarkt bieten.

Jetzt $BTCMTX kaufen

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie .Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investment Beratung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.