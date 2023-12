BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Senioren-Union der CDU, Fred-Holger Ludwig, hat vorgeschlagen, das Arbeitsentgelt für Rentner komplett steuerfrei zu stellen. "Jeder, der in Rente geht, hat sich nach all den Jahrzehnten des Einzahlens in die Kassen seinen Ruhestand redlich verdient", sagte Ludwig der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe in Deutschland jedoch viele Senioren, die auch nach dem Eintritt in die Rente weiterarbeiten und etwas leisten wollten.

Vor diesem Hintergrund sei es zu begrüßen, dass die CDU in ihr neues Grundsatzprogramm das Thema "Aktivrente" aufgenommen habe, sagte der Bundesvorsitzende der Vereinigung, deren rund 54 000 Mitglieder gut zur Hälfte auch Mitglieder der CDU sind. Das "Aktivrente"-Konzept sieht vor, dass, wer nach dem Erreichen des gesetzlichen Rentenalters freiwillig weiterarbeiten will, sein Gehalt bis zu einem bestimmten Betrag steuerfrei bekommen soll.

"Wir finden aber: Arbeiten im Alter muss sich besonders lohnen", sagte Ludwig. "Wer nach Eintritt in die Rente weiterarbeiten will, sollte soviel arbeiten können, wie er will - aber steuerfrei." Dabei gehe es nicht nur ums Geld. Viele Rentner würden durch die Bürokratie wie die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung abgeschreckt. "Wer auch im Alter arbeiten will, soll dies dürfen - ohne Schikane durch die Ämter", forderte Ludwig. Das gelte auch für Handwerker, sagte er. Natürlich könne ein Dachdecker im fortgeschrittenen Alter nicht mehr aufs Dach. Helfen könne er aber trotzdem mit seiner Arbeitskraft, etwa im Büro oder bei der Einteilung der Dachdecker.

Nach Daten der Deutschen Industrie- und Handelskammer vom November kann jeder zweite Betrieb offene Stellen zumindest teilweise nicht besetzen, weil er keine passenden Arbeitskräfte findet./abc/DP/he