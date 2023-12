© Foto: Patrick Semansky/AP/dpa



Die Aussicht auf niedrigere Zinsen haben die Aktienmärkte vor Weihnachten beflügelt. Ist die Hoffnung vieler Anleger berechtigt? Der Bayreuther Professor Thorsten Polleit rechnet mit großen Überraschungen in 2024.Martin Kerscher: Herr Polleit, es war ja relativ eindeutig. Lassen Sie uns mal mit der amerikanischen Notenbank Fed anfangen. Was Jerome Powell da diesmal hat verlautbaren lassen. Wie interpretieren Sie das? Thorsten Polleit: Wir haben in den vergangenen Monaten schon häufig über den Zinsausblick gesprochen. Insbesondere die Zinspolitik der US-Zentralbank hat uns dabei beschäftigt. Meine Einschätzung war schon seit Monaten, dass die Zinsen stark gesenkt werden, in der nahen Zukunft …