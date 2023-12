Steigt Ethereum bald auf über 5.000 US-Dollar?

Derzeit liegt Ethereum bei rund 2.300 US-Dollar, nach einem deutlichen Anstieg innerhalb der letzten Monate. Aber ist damit schon das Ende erreicht? Bereits jetzt kursieren schon die Prognosen, die davon ausgehen, dass Ethereum schon bald die Marke von 5.000 US-Dollar durchbrechen könnte und damit noch lange kein Ende der Aufwärtsbewegung zu erwarten ist. Die Details finden sich in diesem Beitrag.

Ethereum - 90 Prozent Kursrendite innerhalb von 12 Monaten

Innerhalb der letzten Monate ist der Kurs von Ethereum rasant angestiegen, um genauer zu sein um 90 Prozent. Der Großteil des Anstiegs fand in der ersten Jahreshälfte statt, bevor eine längere Verschnaufpause folgte. Seit Mitte Oktober ist mit der Seitwärtsbewegung allerdings Schluss und es folgte ein weiterer Aufwärtsschub, der bis heute anhält. Im gleichen Zuge fiel die Marke von 2.000 US-Dollar nachhaltig. Die Kursrendite der letzten fünf Tage liegt darüber hinaus bei 3,4 Prozent.

Im Vergleich zu den übrigen Altcoins liegt Ethereum mit einer Marktkapitalisierung von 275 Milliarden US-Dollar unangefochten auf dem zweiten Platz. Zum Bitcoin, welcher eine Marktkapitalisierung von 855 Milliarden US-Dollar besitzt, ist der Abstand allerdings noch sehr groß. Auf dem dritten Rang befindet sich der Stablecoin US-Tether, der eine Marktkapitalisierung von 91 Milliarden US-Dollar innehat.

Die Gründe für den deutlichen Kursanstieg im Überblick

Die Gründe dafür sind vielseitig. Einerseits hat die Aussicht auf die Auflage eines Bitcoin-Spot-ETFs dazu beigetragen, dass die Nachfrage nach Kryptowährungen und insbesondere nach den Altcoins deutlich angestiegen ist. Danach hat es nur wenige Wochen gedauert, bis die großen Vermögensverwalter auch für Ethereum einen Antrag zur Auflage eines Spot-ETFs eingereicht haben. Allen voran rücken dabei die beiden Vermögensverwalter BlackRock und Fidelity in den Fokus.

Neben der Aussicht auf die Auflage der Spot-ETFs ist es die technische Leistungsfähigkeit von Ethereum, die in der Branche überzeugt. Auf der Plattform, mit der sogenannte "Krypto-Apps" entwickelt werden können, sind beispielsweise über 6.000 aktive Entwickler unterwegs, so viele wie auf keiner anderen Krypto-Plattform. Das sorgt dafür, dass Ethereum zu den führenden und fortschrittlichsten Plattformen in der Krypto-Welt gehört. Dies verdeutlicht auch die Tatsache, dass es sich bei den meisten Token, welche im Rahmen von Presales ausgegeben werden, zumeist um ERC-20-Token handelt. Die ERC-20-Token basieren im Kern auf der Ethereum-Plattform bzw. wurden auf dieser entwickelt.

Die hohe Skalierbarkeit und der nachhaltige Konsensmechanismus, in Verbindung mit Flexibilität und hoher Sicherheit runden die Stärke sowie Zukunftsperspektive von Ethereum ab. Anders als der Bitcoin basiert Ethereum auf den Konsensmechanismus Proof-of-Stake, der im Gegensatz zum Mining als äußerst energiesparend gilt. Mit einer Transaktionsgeschwindigkeit von rund 11 Millionen Transaktionen je Stunde ist zudem die Skalierbarkeit in der Zukunft gesichert. Derzeit werden vergleichsweise 1,02 Millionen Transaktionen pro Tag abgewickelt.

Fällt bald die Marke von 5.000 US-Dollar?

Im Vergleich zum aktuellen Kurs fehlen derzeit noch rund 120 Prozent bzw. knapp über 2.700 US-Dollar. Dabei gilt es anzufügen, dass das bisherige Allzeithoch bei 4.891 US-Dollar lag. Ein neues Allzeithoch, welches oberhalb von 5.000 US-Dollar liegt, wirkt damit im Rahmen des möglichen, doch eines ist klar, es benötigt einen größeren Impuls. Sucht man an der Stelle nach möglichen Impulsen, die Ethereum über die 5.000 US-Dollar katapultieren können, dann rücken vor allem zwei Szenarien in den Vordergrund.

Der erste große Kurstreiber ist die tatsächliche Genehmigung des Bitcoin-Spot-ETFs im kommenden Jahr. Sobald es den großen Vermögensverwaltern gelingt, den ersten Spot-ETF dem traditionellen Finanzwesen zugänglich zu machen, ist von stark steigenden Kursen am Kryptomarkt auszugehen. Mit einer nachgelagerten Genehmigung des ersten Ethereum-Spot-ETFs könnte es anschließend speziell für Ethereum steil bergauf gehen, einerseits durch Optimismus und andererseits durch Geldflüsse aus dem traditionellen Finanzwesen begründet. Bereits im Januar laufen die nächsten Fristen bei der SEC ab, womit zeitnah eine richtungsweisende Entscheidung fallen könnte.

Neben der Auflage der Spot-ETFs könnte das anbahnende Bitcoin-Halving im kommenden Frühjahr für massiven Rückenwind sorgen. Nach dem aktuellen Stand wird es bereits im April 2024 soweit sein, dass sich die Belohnung der Miner halbiert. Erfahrungsgemäß kommt es bereits vor dem Halving zu deutlichen Zuflüssen am Markt, sowie insbesondere in den Wochen nach dem Halving. Für Ethereum könnte dieses Szenario, auch wenn der Altcoin nicht unmittelbar betroffen ist, als ein außerordentlicher Kurstreiber wirken. Kommt es sogar zur Kombination von beiden beleuchteten Szenarien, liegt die Marke von 5.000 US-Dollar mehr als nur in Griffweite.

