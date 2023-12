Dogecoin verzeichnete Heiligabend enormes Wachstum! Was bedeutet das für den Meme-Markt?

Heute kostet 1 DOGE 0,08523 Euro und konnte im Tagesverlauf ein Plus von 1,7 Prozent verzeichnen. In den letzten sieben Tagen ist das Wachstum des führenden Meme-Coins nicht besonders überzeugend, denn DOGE konnte lediglich um 1,75 Prozent zulegen. Beim Chart des vergangenen Monats zeigt sich aber der Aufwärtstrend. Dogecoin konnte fast 20 Prozent zulegen.

Die gesamte Jahreskurve ist besonders in den letzten 6 Monaten stark gewachsen und zeigt nur geringste rote Bereiche. In dieser Zeit gab es am 12. November 2023 den Höchststand mit 0,09457 Euro.

Mit einer Marktkapitalisierung von über 12 Milliarden USD liegt Dogecoin heute auf Platz 10. Das Handelsvolumen gab in den letzten 24 Stunden jedoch fast 23 Prozent nach und lag damit nur noch bei rund 386 Millionen USD.

Aber was zunächst auf ein negatives Signal hindeuten könnte, ist in Wahrheit der Hinweis darauf, dass die Anleger DOGE in der Wallet behalten und an ein weiteres Wachstum glauben.

Wo steht Dogecoin heute?

Dogecoin steht aktuell auf der Nummer 10 im Ranking der erfolgreichsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Der Meme-Coin von Dogecoin musste sich in den letzten Monaten vor allem gegen die erfolgreichen neuen Kryptowährungen PEPE und BONK durchsetzen. Doch das ist dem ersten Meme-Coin auch bestens gelungen.

Es gab jüngst einen bemerkenswerten Anstieg der Netzwerkaktivität bei Dogecoin. Konkret ging es um die Schaffung neuer $DOGE-Adressen, was eine positive Entwicklung darstellt und den Grundstein für zukünftige positive Preisentwicklungen des Meme-Coins Dogecoin. Die wachsende Nutzerbasis wird von verschiedenen Analysten als gutes Zeichen bewertet, was auf steigendes Interesse an DOGE hinweist.

Bitcoin history might repeat itself!



If we mirror BTC's past bull runs (2015-2018 & 2018-2022) from their respective market bottoms, projections suggest the next market peak could land around October 2025.



That means $BTC still has 700 days of bullish momentum ahead! pic.twitter.com/MOUS1CYOn0 - Ali (@ali_charts) November 19, 2023

Dogecoin kann sich auch weiterhin ganz vorne im Meme-Markt durchsetzen und navigiert sich mit hoher Widerstandsfähigkeit und stetigem Wachstum durch Bullen- wie Bärenmärkte. Das wird auch nötig sein, denn der oberste Gerichtshof in den USA befasst sich einmal mehr mit dem Streit zwischen Musk und der SEC. Dafür hat das Gericht die Stellungnahme der Biden-Regierung zur Berufung von Elon Musk gegen die Vorabprüfungspflicht seiner Tesla-Posten durch die SEC eingeholt.

Da Musk ein Befürworter und Influencer von Dogecoin ist, werden diese Prozesse von der Öffentlichkeit besonders stark wahrgenommen. Musks anhaltender Rechtsstreit mit der SEC geht auf einen Tweet über Tesla aus dem Jahr 2018 zurück, der zu einer Einigung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar und der Verhängung von Nachprüfungsmaßnahmen führte.

Dieser jüngste Schritt des Gerichts, den Standpunkt der Biden-Regierung einzuholen, fügt dem intensiven Gefecht zwischen dem Tesla-CEO und der Regulierungsbehörde eine weitere Dimension hinzu.

Nach einer SEC-Klage wegen angeblicher Fehlinformationen einigten sich Musk und Tesla auf einen Vergleich, der eine Geldstrafe von jeweils 20 Millionen US-Dollar und die Bedingung vorsah, dass Musks Tesla-bezogene Tweets von einem internen Anwalt vorab geprüft werden.

Kann Dogecoin weiter steigen?

Die Feiertagsstimmung hat für einige Altcoins etwas Zurückhaltung gebracht und die Marktstimmung etwas gedämpft. Der Kryptomarkt könnte gerade eine Verschnaufpause einlegen. Parallel geht gerade ein beeindruckendes Jahr zu Ende, das auch von den Gerüchten um einen Bitcoin-Spot-ETF, der möglicherweise schon im Januar kommen könnte, geprägt war.

Aktuellen Marktszenarien nach, könnten Bitcoin-Spot-ETFs eine beachtliche Marktkapitalisierung von 1,68 Billionen USD und ein anfängliches Handelsvolumen von 63 Milliarden USD auslösen. Noch könnte aber ein Coin Launch für Aufsehen sorgen, der neue Zielgruppen erschließen könnte.

$SPONGEV2 ist ein nativer Utility-Token, der sein Angebot durch attraktive Preise für Frühanleger am Markt platziert hat.

Kryptowährung Sponge-Coin Kürzel $SPONGEV2 Blockchain Ethereum Blockchain Tokenart Utility-Token Start 21.12.2023 Preis dynamisch Kategorie GameFi-Token Staking Stake-to-Bridge Staking-Rewards Token Rewards Staking-Dauer 4 Jahre Token kaufen mit ETH, USDT, Kreditkarte Trading Webseite Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Alle Augen sind auf die neueste Version von Sponge-Coin gerichtet, der eine technologische Weiterentwicklung in einem Nischenmarkt darstellt. Die Neugier auf die innovative Stake-to-Bridge und die dynamische Entwicklung der Staking-Rewards von Sponge-Coin V2 ist riesig, denn schon fast alle Anleger der ersten Version haben ihre Sponge-Token in den neuen Smart Contracts gesperrt.

Fazit: Der beispiellose Stake-to-Bridge Mechanismus von Sponge-Token V2 löste eine starke Reaktion der Handelsaktivitäten und führte zu zahlreichen neuen Anlegern. Nun beginnt bald wieder die hitzige Debatte, die es im laufenden Jahr schon einmal ging, und zwar die, ob Sponge-Coin jetzt die Liquidität von PEPE oder DOGE abzieht.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin sowie Content Creator tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.

Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger Webseite: https://blockchain-technologie.digital/