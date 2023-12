Finanzielle Freiheit mit Kryptowährungen? Mit diesen 3 Coins könnte es gelingen

Wahrscheinlich hat jeder, der mit Kryptowährungen zu tun hat, schon von Tradern gehört, die innerhalb kürzester Zeit aus wenig eingesetzten Kapital ein paar Millionen Dollar machen. Aktuell ist das häufig bei Solana-basierten Meme Coins zu beobachten, aber auch die Top Coins können derzeit wieder lebensverändernde Renditen einbringen. Während der Bitcoin-Kurs nun schon eine Weile auf hohem Niveau konsolidiert, kommen zahlreiche neue Coins auf den Markt, die frühen Käufern Renditen bescheren, die weit über 10.000 % hinausgehen. Oft innerhalb einer Woche oder weniger Tage. Dabei erhöht sich zwar das Risiko, wenn man nicht nur auf die größten Coins nach Marktkapitalisierung setzt, die Gewinne können dafür aber eben auch extrem hoch sein. Wer nur investiert, was er bereit ist zu verlieren, könnte mit den folgenden 3 Coins vielleicht schon bald zu denjenigen gehören, die ihr Kapital innerhalb kurzer Zeit vervielfachen.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX)

Bei Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) handelt es sich um einen innovativen Stake to Mine Coin. Dieser Ansatz ist am Kryptomarkt komplett neu und ermöglicht es Investoren, die ihre $BTCMTX-Token staken, ein Guthaben zu erhalten, das für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden kann. Schon während des Vorverkaufs erhalten diejenigen, die ihre Token in den Staking Pool einzahlen, eine Rendite in Form von zusätzlichen Token. Dabei liegt die APY aktuell noch bei rund 100 %. Dieser Wert sinkt allerdings noch, wenn mehr Käufer am Staking teilnehmen. Im nächsten Schritt, nach dem Ablauf des Vorverkaufs, beginnt die Stake to Mine-Phase.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Während das Cloud Mining bisher mit einigen Risiken verbunden ist, erhalten Anleger bei Bitcoin Minetrix das Guthaben für das Schürfen neuer Bitcoin automatisch über Smart Contracts, sodass Betreut ausgeschlossen ist. Das Team hinter Bitcoin Minetrix führt bereits Verhandlungen mit verschiedenen Anbietern. Investoren behalten dabei zu jeder Zeit die Kontrolle über ihre Token und müssen keiner dritten Partei vertrauen, um das digitale Gold zu schürfen.

Die Idee, dass dadurch auch Kleinanleger wieder Bitcoin minen können, ohne selbst in teure Hardware investieren zu müssen, findet in der Kryptowelt viel Anklang. Bitcoin Minetrix trgät dadurch maßgeblich zur Dezentralisierung des Ökosystems bei und erfreut sich deshalb schon jetzt großer Beliebtheit. Das zeigt sich auch daran, dass Investoren bereits über 6 Millionen Dollar im Presale für die $BTCMTX-Token ausgegeben haben.

(BTCMTX Presale - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Dadurch, dass schon während des Presales mehrs als 400 Millionen Token in den Staking Pool eingezahlt wurden, wird schnell deutlich, dass ein Großteil der Anleger langfristig investiert bleiben will und die Token nicht sofort beim Listing wieder verkaufen wird. Das führt zur Verknappung des Umlaufangebots beim Handelsstart und begünstigt eine potenzielle Kursexplosion. Analysten gehen davon aus, dass $BTCMTX nach dem Launch auf über 100 Millionen Dollar steigen kann, was für frühe Käufer eine Vervielfachung des eingesetzten Kapitals bedeuten würde.

Meme Kombat ($MK)

Bei Meme Kombat handelt es sich um eine Plattform, auf der die Communities der erfolgreichsten Meme Coins zusammenkommen können, um ihren Favoriten in der Battle-Arena anzufeuern. Künstliche Intelligenz haucht den Charakteren von PEPE, SHIB, DOGE und vielen weiteren Meme Coins Leben ein und lässt diese gegeneinander kämpfen. Dadurch hat die Plattform das Potenzial, von der Reichweite der unterschiedlichsten Coins zu profitieren. Dass das Konzept funktioniert, zeigt sich schon jetzt, da der Meme Kombat X-Account schon vor dem Start der ersten Battle-Saison über 11.000 Follower vorweisen kann.

gm on this taco tuesday pic.twitter.com/VEttV6lWk0 - Meme Kombat (@Meme_Kombat) December 26, 2023

Meme Kombat kommt mit dem $MK-Token, der aktuell im Vorverkauf erhältlich ist und hier schon über 4,5 Millionen Dollar eingebracht hat. $MK kommt mit einer Staking-Funktion, die Anlegern derzeit eine Rendite von 196 % bringt. Dieser Wert variiert mit der Größe des Staking Pools. Schon jetzt haben 76 % der Käufer ihre Token in den Staking Pool eingezahlt, wodurch der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell explodieren kann. Nach dem Handelsstart dürfte die Nachfrage sprunghaft ansteigen, da die erste Battle-Saison direkt danach startet und die Popularität der Plattform schnell zunehmen dürfte.

SPONGE V2

Wer sich mit Meme Coins beschäftigt, dürfte mitbekommen haben, dass $SPONGE in diesem Jahr einen Anstieg auf 100 Millionen Dollar innerhalb weniger Tage hingelegt hat. Wer hier früh eingestiegen ist, hat sein Kapital innerhalb von zwei Wochen verhundertfachen können (x100). Nun wollen es die Herausgeber nochmal wissen und den Erfolg der ersten Version nochmal übertreffen. Mit einem Stake-to-Bridge Konzept können diejenigen, die bereits $SPONGE-Token besitzen, diese auf der Website staken und erhalten dafür als Rewards bereits den neuen SPONGEV2 sobald dieser Live ist.

(Sponge V2 Token kaufen - Quelle: sponge.vip)

Für diejenigen, die noch keine SPONGE-Token besitzen, besteht die Möglichkeit, diese über die Website zu kaufen. Dabei werden die gekauften SPONGE automatisch in den Staking Pool eingezahlt, wo sie nicht mehr entnommen werden können. Dafür bekommen Käufer dieselbe Menge an $SPONGEV2-Token als Bonus. Wer also über die Website SPONGE kauft, kann davon doppelt profitieren. Von den Staking Rewards der ursprünglichen Token und von derselben Menge $SPONGEV2.

Gelingt es dem Team tatsächlich, den Erfolg des Vorgängers zu übertreffen, könnnte eine noch höhere Rendite für frühe Käufer möglich sein. Um das zu ermöglichen wurde das Marketing-Budget erhöht, ein Play 2 Earn Game wird entwickelt, um Anleger länger bei Laune zu halten und noch größere Kryptobörsen sollen den neuen Token listen. Außerdem hat $SPONGEV2 den großen Vorteil, dass bereits eine Community von über 30.000 Followern aufgebaut wurde, die Größtenteils nun von Anfang an beim neuen Projekt dabei sein möchte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.