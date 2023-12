KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zur islamistischen Terrorbedrohung:

"Je mehr die Terror-Organisation Hamas im Gazastreifen durch das israelische Vorgehen unter Druck gerät, desto mehr sind ihre Helfer in Europa zu Anschlägen bereit. Deutschland steht im Fokus, sein Schulterschluss mit Israel ist eng. Bisher galten vor allem Synagogen und jüdische Einrichtungen hierzulande als bedroht, das ändert sich nun. Die kommende Silvesternacht lässt vor allem in den Großstädten nichts Gutes erwarten. Palästinensische Sympathisanten der Hamas könnten ihren Hass in massiven Krawall entladen. Der Krieg um Gaza ist längst auch hier angekommen. Die Polizei auf der Kölner Domplatte macht es uns bewusst."/yyzz/DP/he