Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zweck dieses Zwischenberichts Am 16. November 2023 gaben VENCORA UK LIMITED, eine indirekte Tochtergesellschaft von Constellation Software Inc. (ein in Kanada ansässiger internationaler Anbieter von Software und Dienstleistungen, dessen Aktien an der Toronto Stock Exchange notiert sind) und CREALOGIX, ein weltweit führender Anbieter von digitaler Banktechnologie, gemeinsam bekannt, dass sie eine endgültige Transaktionsvereinbarung abgeschlossen haben, in der VENCORA UK LIMITED zugestimmt hat, ein öffentliches Barangebot zum Erwerb aller sich im Handel befindlichen Namenaktien von CREALOGIX für CHF 60 pro Aktie zu unterbreiten. Am 1. Dezember 2023 veröffentlichte VENCORA UK LIMITED ihren Angebotsprospekt für das öffentliche Kaufangebot für alle sich im Handel befindenden Aktien von CREALOGIX. Die Hauptangebotsfrist begann am 18. Dezember 2023 und wird voraussichtlich am 18. Januar 2024 enden. Zum Zeitpunkt des Ablaufs der Annahmefrist des öffentlichen Kaufangebots liegt der letzte veröffentlichte Abschluss von CREALOGIX mehr als 6 Monate zurück. In Übereinstimmung mit dem üblichen Vorgehen der Übernahmekommission ist CREALOGIX somit verpflichtet, diesen Zwischenbericht zu veröffentlichen. Sie können den Zwischenbericht hier herunterladen:

https://crealogix.com/de/ueber-uns/investor-relations Kontakt Investoren



CREALOGIX Holding AG

Christophe Biollaz, Chief Financial Officer

E-Mail: christophe.biollaz@crealogix.com

Tel.: +41 58 404 80 08





Medienkontakte



CREALOGIX

Medienstelle

E-Mail: media@crealogix.com

Tel.: +41 58 404 87 65 Über CREALOGIX



Die CREALOGIX Gruppe ist ein Schweizer FinTech-Top-100-Unternehmen und gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative FinTech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Mit den digitalen Lösungen von CREALOGIX antworten Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 380 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keinerlei Gewähr bezüglich zukünftiger Leistungen bieten. Diese Aussagen beruhen auf Informationen, die der Geschäftsleitung gegenwärtig zur Verfügung stehen, sowie auf den aktuellen Annahmen und Prognosen der Geschäftsleitung. Es gibt zahlreiche Risiken und Unwägbarkeiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, unsere Finanzlage und unsere Leistung erheblich von den in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen abweichen. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum der jeweiligen Aussage. CREALOGIX ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder andere Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Pressemitteilung ist nicht als Aufforderung oder Empfehlung zum Verkauf, Kauf oder Halten von Wertpapieren gedacht und stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeinem Land, einschliesslich der Vereinigten Staaten von Amerika, dar. Ein solches Angebot würde ausschliesslich in Form eines Verkaufsprospekts gemäss den geltenden Wertpapiergesetzen veröffentlicht werden.

