Der DAX war am Freitag vor Weihnachten mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent auf 16.706,18 Punkten aus dem Handel gegangen. Zum Start in die verkürzte Handelswoche wird der deutsche Leitindex am Mittwoch erneut ein paar Prozentpunkte höher erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch gut zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,4 Prozent im Plus auf 16.768 Punkte.Auf der Terminseite ist es sehr ruhig. Im Blickfeld dürfte unter anderem die Aktie von Bayer stehen. ...

