ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 13000 Pence belassen. Mit dem angekündigten Kauf von Gracell Biotechnologies werde der Pharmakonzern seine Zelltherapie-Plattform stärken, schrieb Analyst Colin White in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte bezeichnete Gracells aktuell wichtigstes Produkt als vielversprechend. Dabei handelt es sich um eine Car-T-Zelltherapie, die aktuell in einer klinischen Studie bei Patienten mit dem Blutkrebs Multiples Myelom getestet wird./ajx/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2023 / 14:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2023 / 14:14 / GMT

