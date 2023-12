Neuhausen am Rheinfall (ots) -ewimed Switzerland AG in Neuhausen am Rheinfall, kündigt per 01.01.2024 die Fusion mit Nufer Medical AG in Bern an.ewimed ist Spezialist für Katheter Drainage-Systeme zur Therapie von Patienten mit Pleuraerguss und Aszites. Nufer ist ein führender Hersteller und Distributor von Medizinprodukten für die Geburtshilfe, für Neu- und Frühgeborene, für die Gefäss- und Bilddiagnostik sowie biomedizinischer Testgeräte.Um im stark regulierten Medizintechnik-Umfeld weiterhin wettbewerbsfähig und innovativ zu bleiben hat sich Egon Wiest, seit 2014 alleiniger Inhaber der Nufer Medical AG sowie Mitinhaber der ewimed Switzerland AG entschieden, die Kräfte der beiden Unternehmen zu bündeln und neu auszurichten.Das Unternehmen ewimed Switzerland AG gehört zur ewimed Gruppe, dem europaweit grössten Anbietern für getunnelte Katheter Drainage-Systeme mit Standorten in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Schweden, Dänemark und Ungarn.ewimed Switzerland AG wird seine Kunden in der Schweiz ab Januar 2024 mit einem neuen, attraktiven Produktsortiment und hochstehenden Lösungen bedienen können. Das angestammte Sortiment der Katheter Drainage-Systeme wird ergänzt durch Medizinprodukte namhafter Markenhersteller in den Bereichen Wärmetherapie für Neu- und Frühgeborene, Patientenmonitoring in der Geburtshilfe, Diagnostik der Gefässe, medizinische Bildgebung, biomedizinische Prüfgeräte sowie Simulatoren."Für ewimed Switzerland AG ist diese Fusion ein wichtiger Meilenstein in ihrer jungen Geschichte. Wir sind besonders stolz, die Schweizer Spitäler, Kliniken und Arztpraxen mit diesem neuen, höchst attraktiven Produktsortiment sowie einem starken Verkaufs- und Serviceteam zu unterstützen und somit die Beziehungen zu unseren Kunden weiter stärken zu können", sagt Renate Marti, Geschäftsführerin der ewimed Switzerland AG.Renate Marti (ewimed Switzerland AG) und Daniel Urfer (Nufer Medical AG) werden sich die Geschäftsleitung der neuen ewimed Switzerland AG teilen und so die Vertriebsaktivitäten in der Schweiz weiter ausbauen und festigen.Im Bereich der Patientenversorgung und dem Service wird das Unternehmen weiterhin auf höchstem Niveau agieren, um seinen bestehenden und neuen Kunden als kompetenter Partner für adäquate Beratung zur Seite stehen zu können.Für die Kunden beider Firmen bleiben die Ansprechpartner unverändert, da alle Mitarbeiter und deren Funktionen von ewimed Switzerland AG nicht nur übernommen sondern auch beibehalten werden.Über ewimed Switzerland AG: https://ewimed.ch/boiler-plate-nufer-i-ewimed-press-release-fusion-dezember-2023/Pressekontakt:ewimed Switzerland AGRomea WallnoeferMarketing Communications ManagerQuerstrasse 5CH-8212 Neuhausen am RheinfallAb dem 01.01.2024Freiburgstrasse 453CH-3018 BernPhone +41 31 958 66 66r.wallnoefer@ewimed.comOriginal-Content von: ewimed Switzerland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097406/100914716