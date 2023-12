DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach oben

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Mittwoch die positiven Vorzeichen überwogen, nachdem die Wall Street am Vorabend etwas fester geschlossen hatte. Nach wie vor setzten Anleger auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank. Davon profitierten in Asien vor allem Aktien der Technologiebranche.

In Tokio rückte der Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent vor. Unter den Einzelwerten gewannen Softbank 4,2 Prozent. Die Titel profitierten von der bevorstehenden Zuteilung eines milliardenschweren Aktienpakets des Mobilfunkanbieters T-Mobile US. Die US-Tochter der Deutschen Telekom wird nach eigenen Angaben 48,8 Millionen Aktien an Softbank ausgeben.

Um 1,9 Prozent (Späthandel) aufwärts ging es in Hongkong mit dem Hang-Seng-Index am ersten Handelstag nach der Weihnachtspause. Deutlich erholt zeigten sich Aktien der Hersteller von Online-Spielen von ihren Kurseinbrüchen am Freitag, nachdem Peking seine Pläne einer strengeren Regulierung der Branche etwas aufgeweicht hatte. Netease verbesserten sich um 10,3 Prozent und Tencent um 3,9 Prozent.

Am Aktienmarkt in Schanghai stieg der Composite-Index um 0,5 Prozent, gestützt von ermutigenden Konjunkturdaten. Ausgehend von einer niedrigen Vergleichsbasis im Vorjahr sind die Gewinne der chinesischen Industrie im November kräftig gestiegen. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres wurde zwar ein Rückgang verzeichnet, der sich aber im Vergleich zum Zeitraum Januar bis Oktober verlangsamt hat.

Die Börse in Seoul wurde etwas gebremst davon, dass viele Aktien ex Dividende gehandelt wurden. Unter anderem fielen Lotte Shopping um 6,7 Prozent und Samsung Life um 7,1 Prozent. Der Leitindex Kospi schloss 0,4 Prozent höher, gestützt von Schwergewicht Samsung Electronics, das dank starker US-Vorgaben um 1,8 Prozent zulegte. Posco Holdings stiegen um 4,0 Prozent, nachdem der Stahlhersteller ein Joint Venture in Südkorea zur Herstellung von Gasen angekündigt hatte, die bei der Produktion von Halbleitern eingesetzt werden.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.561,20 +0,8% +7,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.681,24 +1,1% +27,6% 07:00 Kospi (Seoul) 2.613,50 +0,4% +16,9% 07:00 Schanghai-Comp. 2.914,61 +0,5% -5,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 +1,9% -17,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.168,80 +0,9% -3,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.454,69 +0,3% -3,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:30 % YTD EUR/USD 1,1047 +0,0% 1,1042 1,1005 +3,2% EUR/JPY 157,67 +0,3% 157,22 156,50 +12,3% EUR/GBP 0,8676 -0,0% 0,8677 0,8665 -2,0% GBP/USD 1,2733 +0,1% 1,2723 1,2701 +5,3% USD/JPY 142,73 +0,2% 142,40 142,20 +8,9% USD/KRW 1.293,95 -0,4% 1.299,36 1.300,91 +2,5% USD/CNY 7,1450 +0,0% 7,1434 7,1451 +3,6% USD/CNH 7,1493 +0,1% 7,1442 7,1491 +3,2% USD/HKD 7,8115 +0,0% 7,8107 7,8141 +0,0% AUD/USD 0,6834 +0,1% 0,6824 0,6783 +0,3% NZD/USD 0,6331 +0,0% 0,6328 0,6283 -0,3% Bitcoin BTC/USD 42.434,30 -0,1% 42.472,91 44.004,06 +155,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,51 75,57 -0,1% -0,06 -1,0% Brent/ICE 81,12 81,07 +0,1% +0,05 -0,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.065,78 2.068,29 -0,1% -2,51 +13,3% Silber (Spot) 24,15 24,23 -0,3% -0,08 +0,8% Platin (Spot) 981,58 981,50 +0,0% +0,08 -8,1% Kupfer-Future 3,92 3,90 +0,5% +0,02 +3,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

