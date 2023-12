Die Aktie der Commerzbank hat sich in den vergangenen Jahren wieder stark entwickeln können. Seit ihrem Tief im Jahr 2020 bei 2,81 Euro konnte sich das Papier bis zum März dieses Jahres auf fast zwölf Euro nach oben arbeiten. Seitdem konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau. Am heutigen Mittwoch präsentiert sich die Commerzbank recht stark. Auf Tradegate gewinnt die Aktie 0,8 Prozent auf 10,82 Euro.Die Bank setzt weiter verstärkt auf das Online-Geschäft. Die klassische Bankfiliale wird in den kommenden ...

