FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch fast unverändert in die verkürzte, letzte Handelswoche des Jahres gestartet. Trotz freundlicher US-Börsen am Vortag zeigte sich der deutsche Leitindex mit 0,07 Prozent auf 16 718,40 Punkte nur minimal im Plus. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,44 Prozent auf 27 063,41 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,09 Prozent auf 4525,46 Punkte zu.

Der Handel startete sehr ruhig, denn die meisten großen Investoren haben ihre die Bücher für das Jahr bereits geschlossen. "Am letzten Handelstag vor Weihnachten war das Handelsvolumen auf ein Vier-Wochen-Tief gefallen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners und erwartet auch für die drei verbleibenden Handelstage des Jahres geringe Volumina. Ein erneuter Versuch des Dax, die Marke von 17 000 Punkten zu überwinden, hält er daher für durchaus möglich. In Einzelwerten könnte es wegen des dünnen Umsatzes außerdem durchaus zu deutlicheren Kursbewegungen kommen.

Für Aktienanleger hierzulande ist das zu Ende gehende Jahr 2023 in Summe ein sehr erfolgreiches, denn der Dax hat seit Jahresbeginn ein Fünftel an Wert zugelegt. Den Großteil seiner Gewinne fuhr der Index - angetrieben von einer sinkenden Inflation und der Hoffnung auf bald fallende Leitzinsen - Ende Oktober bis Mitte Dezember ein. Seit seinem Rekordhoch bei knapp über 17 000 Punkten hat das Börsenbarometer zwar einen kleinen Teil der Gewinne wieder abgegeben, hält sich nun aber stabil./ck/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145