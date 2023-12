Am deutschen Aktienmarkt scheinen die Anleger keinen Kater vom Weihnachtsfest davongetragen zu haben: Zur Wochenmitte dürfte der DAX zum Handelsstart um 0,4 Prozent auf 16.768 Zähler zulegen. Damit bleibt die symbolisch wichtige 17.000-Punkte-Marke weiter in Sichtweite. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Mittwoch zudem beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall Street Am Dienstag verbuchten ...

