Kräftige Kursgewinne bei Intel haben am Dienstag auch dem Rest des Halbleiter-Sektors Rückenwind verliehen. Die Aktien von Nvidia kletterten am zweiten Weihnachtsfeiertag rund 0,9 Prozent nach oben. Es bleibt also spannend, ob es den Chip-Papieren noch einmal in diesem Jahr gelingen wird, auf ein neues Rekordhoch zu klettern.Nach einer kurzen Konsolidierung zur Monatsmitte geht die Dezember-Rally der Nvidia-Aktie rund um das schönste Fest des Jahres weiter. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kletterte ...

