BERLIN (dpa-AFX) - Der Absatz von Tabakwaren in Deutschland ist nach Angaben der Branche auch 2023 rückläufig. Nach dem deutlichen Rückgang im vergangenen Jahr werde der Zigarettenabsatz auch 2023 sinken, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE), Jan Mücke, am Mittwoch in Berlin. Auch die Menge von Feinschnitt zum Selberdrehen oder Stopfen werde unter dem Vorjahreswert liegen.

Der Zigarettenabsatz lag von Januar bis November 2023 bei knapp 60 Milliarden Stück und damit 2,0 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums, teilte der Verband mit Verweis auf Daten des Statistischen Bundesamtes mit. 2022 war der Zigarettenabsatz um 8,3 Prozent auf 65,8 Milliarden Stück zurückgegangen. Der Absatz von Feinschnitt war 2022 dem Verband zufolge mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent gegenüber dem Jahr 2021 stabil geblieben.

Nach Darstellung des Verbandes rauchen immer weniger Menschen, und Raucher reduzieren ihren Konsum. Tabakkonsumenten griffen außerdem zu günstigeren Großpackungen oder billigeren Marken. Dieser Trend sei auch 2023 ungebrochen, wie die Absatzstatistik für Steuerzeichen zeige.

Der Anteil von nicht in Deutschland versteuerten Zigaretten betrage derzeit 18,7 Prozent und liege damit stabil auf dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Der Verband sieht darin ein Indiz, dass der Raucheranteil in der Bevölkerung nach der Pandemie nicht überproportional gestiegen sei./sl/DP/mis