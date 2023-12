München (ots) -Moderator Kai Pflaume startet das neue "Wer weiß denn sowas?"-Quizjahr mit einer spannenden Mischung prominenter Ratefüchse, die mit viel Spaß und dem nötigen Ehrgeiz versuchen, kniffeligste Quizfragen zu lösen. Dabei können sie sich auf die Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton verlassen, wenn es darum geht, kuriose Fragen wie diese zu beantworten:Ein Sonderzug mit hunderten Mitarbeitern des EU-Parlaments fuhr im Oktober 2023 statt nach Straßburg zum Disneyland Paris, weil ...?a) ihr jährlicher Bonus auch einen Überraschungsbesuch enthieltb) die Straßburger Büroräume renoviert wurdenc) Weichen falsch gestellt warenFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in der ersten Woche 2024:· "Brisant"-Duell: Kamilla Senjo ist seit mehr als zehn Jahren Moderatorin des ARD-Magazins "Brisant". Seit Ende 2022 moderiert sie im wöchentlichen Wechsel mit ihrer Kollegin Marwa Eldessouky die Sendung im Ersten. Wortgewandt und schlagfertig sind beide Frauen, doch welche von ihnen gewinnt das Rateduell?· Schauspieler-Duell: München ist seit über 30 Jahren das "Tatort"-Revier von Hauptkommissar "Ivo Batic" (Miroslav Nemec). Zum zünftigen Wettraten tritt er gegen Polizeiobermeister "Reimund Girwidz" (Michael Brandner) an, der am 3. Januar 2024 zur Primetime im Film "Hubert ohne Staller: Dem Himmel ganz nah" zu erleben ist.· Box-Duell: Henry Maske wurde als Profi-Weltmeister im Halbschwergewicht 1993 zur gesamtdeutschen Sportikone. Bis 1996 verteidigte der "Gentleman-Boxer" elfmal seinen Titel. Nicht im Ring, sondern im Quizstudio trifft er auf "El Matador" Simon Zachenhuber, den Doppel-Europameister im Supermittelgewicht.· Spaß-Duell: In der "heute-show" sorgen Lutz van der Horst und Fabian Köster mit ihren schrägen Interviews regelmäßig für Lacher. Zu zweit sind sie außerdem für das "heute-show spezial" als Außenreporter unterwegs, um höchst amüsant zu eigentlich ernsten Themen zu recherchieren.Der ÜberblickMontag, 1. Januar NeujahrDienstag, 2. Januar Kamilla Senjo / Marwa EldessoukyMittwoch, 3. Januar Michael Brandner / Miroslav NemecDonnerstag, 4. Januar Henry Maske / Simon ZachenhuberFreitag, 5. Januar Fabian Köster / Lutz van der HorstHätten Sie gewusst, dass ...eine falsche Weichenstellung dafür sorgte, dass ein Sonderzug mit hunderten Mitarbeitern des EU-Parlaments im Oktober 2023 statt nach Straßburg zum Disneyland Paris fuhr?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-appkostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5680067