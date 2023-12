© Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | Michael Nagle



Das Marktforschungsinstitut Stephen Research hat einen Blick in die Zukunft gewagt und eine Handvoll Aktien ausgemacht, die sie für langfristige Outperformer und einen Mehrwert im Depot halten. Es spricht einiges dafür, dass die internationalen Finanzmärkte im nächsten Jahr erhöht volatil bleiben - und womöglich auch darüber hinaus. So sorgen vor allem geopolitische Krisen weltweit und die vielerorts noch immer hohe Inflation für Verunsicherung bei Verbrauchern und Anlegern - ebenso wie die bevorstehenden Wahlen in den USA. Dass sich dies schnell ändert und die Schwankungen abebben, scheint aktuell eher unwahrscheinlich. Also die Frage: Welche Werte performen auch in Krisenzeiten gut? Das …