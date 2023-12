Erfurt (ots) -Für einen märchenhaften Jahreswechsel sorgt KiKA mit einem prallgefüllten Feiertagsprogramm: Vom Kult-Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (WDR) bis Jahresrückblick von "logo!" (ZDF) - plattformweit stehen die Angebote zum Abruf bereit."Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (WDR), 31. Dezember 2023, 12:00 UhrDEFA-Märchenklassiker - DDR/CSSR 1973 - UT/ADAschenbrödel lässt sich von ihrer bösen Stiefmutter und der gehässigen Stiefschwester nicht unterkriegen. Mithilfe von Zaubernüssen kann sie sich behaupten und gewinnt am Ende sogar das Herz eines Prinzen."Krakonos Geheimnis" (KiKA), 1. Januar 2024, 12:00 UhrKiKA-Koproduktion- Tschechien/Slowakei/Deutschland 2023 - UT/ADSchlossbesitzer Stepan und seine geldgierige Verlobte Blanka stehlen den Schatz des Waldgeistes Krakonos. Ein armes Dorfmädchen möchte Krakonos besänftigen, doch daraus entsteht eine verzwickte Liebesgeschichte."Als ein Stern vom Himmel fiel" (KiKA), 1. Januar 2024, 13:40 UhrKiKA-Koproduktion - Tschechien/Slowakei/Deutschland 2020 - UTDer Lehrer Vasek verliebt sich in eine Prinzessin, doch die Verbindung ist nicht standesgemäß. Ein auf die Erde gefallener Tagesstern will helfen, doch es kommt zu überraschenden Schwierigkeiten."Die Prinzessin und der blinde Schmied" (KiKA), 1. Januar 2024, 15:15 UhrKiKA-Koproduktion - Tschechien/Slowakei/Deutschland 2018 - UTVor Weihnachten wird der alte König krank, und um sein einziges Kind auf andere Gedanken zu bringen, liest der Hofbibliothekar die Geschichte eines verschwundenen Reiches vor. Und so beginnt ein spannendes Abenteuer.KiKA produziert jährlich in Kooperation mit dem tschechischen öffentlich-rechtlichen Sender Ceská televize und dem Slowakischen Fernsehen einen neuen Märchenfilm. Über die internationalen Koproduktionen, den Stellenwert von Märchen bei KiKA und die Faszination des Genres, spricht Stefan Pfäffle, Leiter der KiKA-Redaktion Fiktion, mit Inka Kiwit in der dritten Episode des Podcasts "Triff KiKA - Werkstattgespräche" (https://www.ardaudiothek.de/episode/triff-kika-werkstattgespraeche/episode-3-maerchen-behandeln-allgemeingueltige-und-zeitlose-themen-mit-stefan-pfaeffle/kika/94820624/)."logo!"-Jahresrückblick: "logo! extra: Gute Nachrichten 2023", "logo! extra: Das große Star-Quiz", 31. Dezember 2023 und 1. Januar 2024, 19:50 UhrKindernachrichten "logo!" - UT/DGSEinen Jahresrückblick der besonderen Art mit vielen guten Nachrichten und den besten drei Promi-Interviews aus 2023 zeigt "logo!", die täglichen Kindernachrichten.Weitere Informationen von KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5680112