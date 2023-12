Bad Staffelstein/Kloster Banz (ots) -Die Wiese vor dem Bildungszentrum Kloster Banz im oberfränkischen Bad Staffelstein ist seit 1987 Schauplatz eines Open-Air-Konzerts für Liedermacher, das sich immer weiterentwickelt hat. Die Zuschauerresonanz ist ungebrochen. Jährlich "pilgern" rund 8.000 Musikbegeisterte an zwei Abendterminen auf den Banzberg. Das Besondere neben der einmaligen Kulisse über dem Maintal ist das Zusammenspiel von etablierten Künstlern mit dem Musikernachwuchs in einem gemeinsamen Programm.Die Nachwuchskünstler - Solisten, Duos oder Bands - ermittelt die Jury jedes Jahr nach einer Preisausschreibung (Einsendeschluss für 2025 ist der 01.10.2024) und zeichnet die Künstler aus.Stiftungsvorsitzender Markus Ferber, MdEP, erklärt: "Die Hanns-Seidel-Stiftung leistet mit ihrer Auszeichnung einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsmusikerförderung im Genre Liedermacher. Die entscheidenden Kriterien für die Wahl der Gewinnerinnen und Gewinner sind hohe künstlerische Qualität, musikalische Vielfalt, Originalität sowie die Freude an der Musik."Am 5. und 6. Juli 2024 werden als Nachwuchskünstler drei Preisträger/-innen auftreten, neben den weiteren sieben Künstlern Alin Coen, Claudia Koreck Duo, Dreiviertelblut, Gisbert zu Knyphausen, Keimzeit, Pippo Pollina,Pizzera & Jaus, die vom Veranstalter Veranstaltungsservice Bamberg GmbH engagiert werden.Die Nachwuchspreisträger erhalten 5.000 Euro Preisgeld, sammeln Erfahrung auf großer Bühne und werden einem noch größeren Publikum durch eine Radio- und TV-Aufzeichnung des Bayerischen Rundfunks bekannt.Die Preisausschreibung ist unter www.hss.de/liederaufbanz zu finden, Infos zum Kartenvorverkauf findet man unter https://www.lieder-auf-banz.de/ticketsAktuell können Tickets für den Besuch des Festivals an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder im Kartenkiosk Bamberg, Forchheimerstr. 15, 96050 Bamberg, Hotline: 0951 / 23 837, Webshop: www.kartenkiosk-bamberg.de oder bei der Tourismuszentrale Bad Staffelstein erworben werden.Pressekontakt:Hubertus KlingsböglPressesprecherpresse@hss.deT. 089 1258 262Original-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51081/5680140