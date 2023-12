DJ Netzagentur: Stromnetzausbau zeigt deutliche Beschleunigung

BERLIN (Dow Jones)--Der Stromnetzausbau hat sich in Deutschland in diesem Jahr deutlich beschleunigt. Nach Angaben der Bundesnetzagentur hat sie in diesem Jahr rund 600 Kilometer Stromleitungen genehmigt. Auf weiteren rund 400 Kilometern könne durch gesetzliche Beschleunigung unmittelbar mit der Umsetzung begonnen werden. Die Übertragungsnetzbetreiber können nun mit dem Bau von 1.000 Leitungskilometern beginnen.

"Die Beschleunigung zeigt Wirkung. 2023 ist die Zahl der durchgeprüften Leitungskilometer deutlich angestiegen. Wir gehen wir davon aus, dass wir in den kommenden Jahren noch deutlich größere Fortschritte sehen werden", sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Bis Ende 2025 will die Netzagentur einen beträchtlichen Teil ihrer aktuellen Genehmigungsverfahren abgeschlossen haben.

Nach Angaben der Behörde sind für den Ausbau des Stromnetzes insgesamt rund 14.000 Kilometer gesetzlich beschlossen. Dabei sei für die Prüfung und Genehmigung von rund 7.400 Kilometern die Bundesnetzagentur zuständig. Den anderen Teil bearbeiteten die jeweiligen Bundesländer.

