BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Hessen ist einer Auswertung zufolge das Bundesland, in dem 2023 gemessen an der Bevölkerung die meisten Elektroautos neu zugelassen wurden. Von Januar bis einschließlich November seien in Hessen rechnerisch 8,6 neue E-Autos je 1000 Einwohner hinzugekommen, teilte der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) am Mittwoch mit. Der bundesweite Durchschnitt liege bei 5,6 neuen Stromern je 1000 Einwohner. Der VDIK wertete nach eigenen Angaben die Zulassungs- und Bestandszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) für alle Bundesländer aus.

In absoluten Zahlen liegt demnach 2023 das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland vorne. Nordrhein-Westfalen zählte in den elf Monaten 96 890 neue reine E-Autos, es folgen Bayern (93 458) und Baden-Württemberg (75 453). Hessen kam mit 55 284 Fahrzeugen in dieser Auswertung auf Platz vier. Bei den Elektro-Neuzulassungen je 1000 Einwohner lag Nordrhein-Westfalen den Angaben zufolge mit 5,3 Fahrzeugen im Mittelfeld.

Im Schnitt lag der Marktanteil reiner E-Autos in Deutschland im zu Ende gehenden Jahr den Angaben zufolge bisher bei 18,0 Prozent. Hier erreichte Schleswig-Holstein den höchsten Wert: Dort war mehr als jeder fünfte neue Pkw in den elf Monaten ein E-Auto (22,1 Prozent). Ähnlich hoch war der Anteil in Rheinland-Pfalz (21,3 Prozent)./ben/DP/nas