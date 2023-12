DJ Deutsche-Börse-Aktienrückkauf beginnt im neuen Jahr

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse wird ihr Aktienrückkaufprogramm am 2. Januar 2024 starten. Der DAX-Konzern hatte Anfang November ein Rückkaufprogramm mit einem Volumen von 300 Millionen Euro beschlossen und den Beginn für das erste Quartal 2024 in Aussicht gestellt. Enden soll der Rückkauf von bis zu 14 Millionen Aktien den Angaben zufolge spätestens am 3. Mai 2024.

Die Deutsche Börse hatte Anfang November ihr Kapitalmanagement angepasst. Demnach wird künftig die Ausschüttung von 30 bis 40 Prozent des den Aktionären zurechenbaren Periodenüberschusses als Dividende angestrebt. Zuvor lag die Ausschüttungsquote bei 40 bis 60 Prozent des Konzerngewinns. Darüber hinaus vorhandene Liquidität soll für den Rückkauf eigener Aktien verwendet werden.

