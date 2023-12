Am ersten Handelstag zwischen Weihnachten und Silvester verläuft der Handel in Frankfurt wie erwartet relativ ruhig. 21 DAX-Aktien können zulegen, 19 notieren im negativen Bereich. Ein Blick auf die Charttechnik lässt jedoch auf neue Höchstkurse hoffen - wahrscheinlich aber nicht mehr in diesem Kalenderjahr.Der Handel während der letzten Tage im Jahr verläuft in der Regel sehr ruhig, weil die meisten großen Investoren ihre Bücher bereits geschlossen haben. "Am letzten Handelstag vor Weihnachten ...

