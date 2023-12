Mainz (ots) -Das ZDF veröffentlicht zentrale Teile des Quellcodes seines Empfehlungssystems in der ZDFmediathek. Damit will der Sender die Entwicklung innovativer Medientechnologien fördern und unterstützen. Nach der Veröffentlichung des Angebots algorithmen.zdf.de im vergangenen Jahr geht das ZDF einen weiteren Schritt, um Algorithmen transparent weiterzuentwickeln.Andreas Grün, Leiter der Abteilung Technologie Neue Medien im ZDF: "Wir ermuntern alle, Expertinnen und Experten, NGOs und andere Medienunternehmen, den Quellcode einzusehen und uns Verbesserungsvorschläge zukommen zu lassen. Wir sind überzeugt davon, dass dies ein wichtiger Punkt für mehr Offenheit ist und zur Weiterentwicklung der Medientechnologie beitragen wird. "Der Quellcode ist unter diesem Link abrufbar:https://github.com/zdf-opensource/recommendations-pa-baseKontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5680355