Anlässlich des Todes von Wolfgang Schäuble ändert Das Erste den Ablauf seines heutigen Abendprogramms und zeigt im Anschluss an die Tagesthemen, um 23:45 Uhr, den 45-minütigen Nachruf "Wolfgang Schäuble - Lebenslänglich Politik" (SWR).



Niemand war so lange in der Politik wie Wolfgang Schäuble. Schäuble war ein Mann, der die Geschicke der Republik über Jahrzehnte mitgeprägt hat. Er hat Politik gestaltet - als Manager der deutschen Einheit etwa. Er wurde Opfer eines Attentats und kämpfte sich zurück ins Leben. Er führte kurzzeitig die CDU, stürzte während einer Parteispendenaffäre und kam wieder: Als Innen- und Finanzminister wurde er zum wohl einflussreichsten Politiker hinter der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Als überzeugter Europäer stritt er leidenschaftlich für seine Vorstellungen von der EU.



