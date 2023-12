© Foto: Unsplash



Die Nio-Aktie hat am Dienstag ein zweistelliges Kursplus verzeichnet. Was ist auf dem "Nio-Day" passiert?Am Dienstag hat die Aktie von Nio einen bemerkenswerten Anstieg von nahezu elf Prozent verzeichnet. Der Aufschwung folgte auf die erneute Empfehlung zum Kauf durch die Bank of America (BofA). Die US-Bank hat ein Kursziel von 11,00 US-Dollar für die Aktie festgesetzt, basierend auf den jüngsten Entwicklungen des Unternehmens, die auf dem "Nio-Day" präsentiert wurden. Dort enthüllte Nio seinen Spitzen-BEV, die Limousine ET9, sowie einen innovativen, intern entwickelten Chip. Der ET9, ein Luxusfahrzeug mit vier Sitzen in der D-Klasse, strebt an, sich im chinesischen Markt gegen die …