© Foto: Fabian Sommer - dpa



Die Aktien von Intel sind am Dienstag stark gestiegen, nachdem der Chiphersteller angekündigt hatte, seine Chipfabrik im Süden Israels auszubauen. Insgesamt will Intel 25 Milliarden US-Dollar in Israel investieren. Die israelische Regierung habe sich bereit erklärt, Intel einen Zuschuss von 3,2 Milliarden US-Dollar für die Erweiterung der Chipfabrik in Kiryat Gat, südlich von Tel Aviv, zu gewähren, berichteten Bloomberg und Reuters. Insgesamt wolle Intel 25 Milliarden US-Dollar in den Bau der Chipfabrik investieren. "Die Erweiterung der Fabrik sei ein wichtiger Teil von Intels Bemühungen, eine widerstandsfähigere globale Lieferkette zu fördern, zusätzlich zu den laufenden und geplanten …