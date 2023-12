Diese 7 Aktien könnten in 2024 zu den Besten gehören

Bereits in der kommenden Woche ist es soweit. Die Finanzmärkte starten in das neue Börsenjahr 2024, welches ohne Zweifel eine Vielzahl von Überraschungen parat hält. Doch welche Aktien werden zu den besten Performern auf dem Börsenparkett gehören? Die folgenden 7 Unternehmen, welche bei den meisten Investoren unter dem Radar schweben, könnten dazugehören.

Molina Healthcare Inc. (ISIN: US60855R1005)

Das erste Unternehmen, welches im kommenden Jahr zu den Top-Performern gehören könnte, ist die Molina Healthcare Incorporated aus den USA. Hinter dem Unternehmen verbirgt sich ein Anbieter von diversen Programmen im Bereich der Gesundheitspflege. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Vielzahl von ergänzenden Dienstleistungen in diesem Bereich an. Der große Vorteil dabei ist, dass das Angebot staatlich anerkannt ist, wodurch eine Vielzahl von Menschen unmittelbar erreicht werden können. Die Aktie von Molina besitzt darüber hinaus eine Marktkapitalisierung von rund 21 Milliarden US-Dollar, damit bietet sich eine ausgezeichnete Grundlage für zukünftiges Wachstum. Blickt man auf den Jahresbeginn 2023 zurück, dann hat sich das Wertpapier innerhalb des Jahresverlaufs um 6 Prozent verteuert. Im Vergleich zum Vormonat hat zudem das Engagement auf Facebook um 7,2 Prozent gemäß den Analysedaten von Altindex zugenommen, was ein steigendes Interesse an dem Unternehmen verdeutlicht.

Apollo Global Management Inc. (ISIN: US03769M1062)

Ein weiteres Top-Unternehmen stellt die Apollo Global Management Incorporated dar, die ebenfalls aus den USA stammt. Innerhalb der letzten Jahre ist das Unternehmen zu einem der größten und erfolgreichsten Investment- und Beteiligungsunternehmen weltweit aufgestiegen. Zu den bedeutendsten Investments gehören unter anderem die Unternehmen Jacuzzi, Yahoo und Tech Data. Aufgrund des deutlichen Wertanstiegs von diversen Investments ist auch die Aktie von Apollo über das Jahr 2023 hinweg deutlich angestiegen, um genauer zu sein um 40 Prozent. Ein Ende des Wachstums ist derzeit allerdings noch lange nicht in Sicht und könnte damit in 2024 deutliche Zugewinne erzielen. Die Marktkapitalisierung liegt zudem bei 55 Milliarden US-Dollar.

Iron Mountain Inc (ISIN: US46284V1017)

Mit einem Kursanstieg von mehr als 35 Prozent innerhalb dieses Jahres gehört die Aktie von Iron Mountain zweifelsfrei zu den großen Gewinnern an den Finanzmärkten. Ermöglicht hat das Wachstum schlussendlich die hohe Nachfrage nach dem Angebot des Unternehmens, das genau den Nerv der Zeit trifft. Denn, möchte ein Unternehmen seine Papierdokumente und Datensicherungsmedien sicher und unter Einhaltung aller Vorschriften speichern, dann ist dies mit Iron Mountain problemlos möglich. Zum Kundenstamm zählen derzeit mehr als 155.000 Kunden, aus Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Asien. Gleichzeitig signalisiert eine Marktkapitalisierung von nur 20 Milliarden US-Dollar ein deutliches Wachstumspotenzial für 2024.

Cloudflare (ISIN: US18915M1071)

Als weltweit erster Anbieter einer Connectivity Cloud ist das Unternehmen Cloudflare prädestiniert dafür, auch im kommenden Jahr deutliche Kursgewinne erzielen zu können. Bereits in diesem Jahr hat sich das Wertpapier um 80 Prozent verteuert und stieg damit auf eine Marktkapitalisierung von 28 Milliarden US-Dollar an. Dabei ist das Potenzial auch weiterhin enorm hoch, denn in vielen Unternehmen steht das Thema Cloud derzeit noch ganz am Anfang. Darüber hinaus ist der Bedarf groß, die Vielzahl an unterschiedlichen Diensten auf einer zentralen Plattform zusammenzuführen, wie der von Cloudflare. Auch die Altindex-Analysedaten verdeutlichen einen Aufwärtstrend. Innerhalb des letzten Monats ist der Traffic auf der Website von Cloudflare um 4,9 Prozent angestiegen, das Facebook-Engagement stieg im gleichen Zeitraum um 9,7 Prozent an.

Live Nation Entertainment Inc. (ISIN: US5380341090)

Das fünfte Unternehmen in unserer Auswahl ist die Live Nation Entertainment Incorporated, die ihren Sitz in Mitten von Beverly Hills hat. Wie der Name des Unternehmens schon vermuten lässt, konzentriert sich die Geschäftstätigkeit auf den Entertainment-Bereich. Der Fokus liegt dabei auf der Durchführung von Live-Veranstaltungen sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Mit dem Unternehmen Ticketmaster ist die Live Nation Entertainment Inc. zudem im Bereich des Verkaufs von Tickets aktiv unterwegs. Die letzten Monate haben eindeutig gezeigt, Veranstaltungen sind derzeit so gefragt wie seit Jahren nicht mehr, wovon das Unternehmen unmittelbar profitiert. Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2021 hat sich der Umsatz um Faktor 2,5 erhöht. Die Aktie stieg daraufhin im Verlauf von diesem Jahr um 27 Prozent auf 21 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung an.

Tractor Supply Company (ISIN: US8923561067)

Die Tractor Supply Company konzentriert sich demgegenüber auf einen ganz anderen Bereich, den Einzelhandel von Kleingeräte und Material für die Viehwirtschaft. Das Potenzial ist an der Stelle allerdings nicht geringer, denn das Unternehmen erzielte in den letzten Jahren konstante Zuwächse in Umsatz und Ertrag. Nach derzeitigem Stand gehören 2.181 Standorte in fast jedem Bundesstaat der USA zum Unternehmen, Tendenz steigend. Nach einer lange andauernden Aufwärtsrallye, die bereits seit 2006 anhält, hat das dazugehörige Wertpapier in diesem Jahr eine kleine Verschnaufpause eingelegt und hat sich damit um rund 10 Prozent verbilligt, in Verbindung mit einer Marktkapitalisierung von 23 Milliarden US-Dollar. Im kommenden Jahr könnte es aber wieder bergauf gehen, wodurch sich derzeit eine interessante Einstiegsmöglichkeit bietet.

Constellation Energy Corporation (ISIN: US21037T1097)

Zum Schluss blicken wir noch auf ein weiteres Unternehmen aus den USA, die Constellation Energy Corporation. Bereits seit dem Jahre 1816 stellt das Unternehmen eine feste Größe im Bereich der Energieversorgung in den USA dar. Zum Kerngeschäft gehört dabei die Versorgung der Kunden mit günstigem Strom, Gas, Wärme sowie Kälte. In Verbindung mit den steigenden Energiepreisen konnte der Energieversorger in den letzten Jahren seinen Umsatz deutlich steigern, ebenso seine Umsatzrendite. Ein Grund dafür waren diverse strategische Partnerschaften, die erfolgreich geschlossen werden konnten. Dementsprechend sieht das Unternehmen der Zukunft optimistisch entgegen. Die Aktie stieg in der Folge im Verlauf des Jahres 2023 um rund 31 Prozent an und notiert damit bei einer Marktkapitalisierung von 37 Milliarden US-Dollar.

