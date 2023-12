EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Prognose

Ad hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR The Grounds: Verhandlungen über den Verkauf einer mehrheitlichen Beteiligung an einer Grundstücksgesellschaft verzögern sich - neue Guidance für 2023 folgt Anfang 2024 Berlin, 27. Dezember 2023 - In der Ad hoc-Mitteilung vom 16. Dezember 2023 hatte die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) über fortgeschrittene Verhandlungen zum Verkauf einer mehrheitlichen Beteiligung an einer Grundstücksgesellschaft berichtet. Diese Verhandlungen werden im Januar fortgeführt und nicht im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen. Ein Update zur Guidance 2023 soll Anfang Januar 2024 erfolgen. Unternehmenskontakt:

