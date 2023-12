Wallisellen (ots) -Ford Pro nimmt ab sofort Bestellungen für den neu entwickelten E-Transit Custom entgegen. Die rein elektrische Variante von Europas meistverkaufter Transporter-Baureihe und erst kürzlich in der Dieselvariante zum "International Van of the Year" (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2023/11/23/doppelsieg-fuer-ford-pro--neuer-ford-transit-custom-zum-transpor.html) gekürten Ford Transit Custom rückt an die Spitze der vielseitigsten Produktpalette, die Ford je in diesem Segment angeboten hat.Zeitgleich öffnet der Hersteller auch die Orderbücher für den ebenfalls neuen E-Tourneo Custom für bis zu neun Personen. Ford bietet beide Custom-Versionen zudem mit unterschiedlich starken EcoBlue-Dieselmotorisierungen sowie als Benziner mit Plug-in-Hybridtechnologie an.Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.Pressekontakt:Dominic RossierFord Motor Company (Switzerland) SA+41 43 233 22 80drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100914725