NEW YORK (dpa-AFX) - Nur knapp unter ihren Rekordständen dürften am Mittwoch die US-Börsenbarometer den Handel aufnehmen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor der Startglocke moderat höher auf 37 555 Punkte. Der von Technologietiteln dominierte Nasdaq 100 dürfte zum Auftakt ebenfalls leicht zulegen auf 16 900 Punkte.

Der Dow hatte in der vergangenen Woche bei 37 641 Zählern den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Der Nasdaq 100 hatte am Vortag nachgezogen und bei knapp 16 908 Punkten eine historische Bestmarke markiert. Und dem marktbreiten S&P 500 fehlt nicht mehr viel zu einem Rekordhoch.

Unterstützung erhalten die Aktien in den USA nach wie vor von niedrigeren Renditen am Anleihemarkt. Die Verzinsung zehnjähriger Staatsanleihen gab am Mittwoch im frühen Handel leicht nach. Anleger setzen also weiterhin auf niedrigere Kapitalmarktzinsen.

Im vorbörslichen Handel setzten Anleger erneut auf große Technologieaktien. Die Papiere von Intel, Advanced Micro Devices, Nvidia und Amazon tendierten freundlich. Auch die Aktien von Unternehmen, die auf generative Künstliche Intelligenz (KI) setzen, waren gesucht. Upstart Holdings und C3.ai gewannen jeweils rund ein Prozent./bek/mis

US0079031078, US0231351067, US4581401001, US67066G1040, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US12468P1049, US91680M1071