© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Der Aktienmarkt befindet sich in letzter Zeit auf einem absoluten Höhenflug. Einige Einzeltitel könnten sich auch auf dem Weg ins neue Jahr als Gewinner erweisen - wie der Anleger-Liebling Nvidia.Der S&P 500 hat gerade acht Wochen in Folge zugelegt, die längste Gewinnsträhne seit 2017. Während dieser Zeit ist der 500-Aktien-Benchmark bis auf ein Prozent an sein Allzeithoch vom Januar 2022 herangekommen. Die Aktien befinden sich außerdem mitten in der sogenannten Jahresendrallye, die in den letzten fünf Handelstagen im Dezember und den ersten beiden im Januar stattfindet. Die Analysten von Baird sind der Meinung, dass einige Namen im Jahr 2024 besser abschneiden könnten als andere. Das …