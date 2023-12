Teilen: Nach einem langen Wochenende hat der US-Dollar (USD) am Dienstag gegenüber seinen Rivalen weiter nachgegeben. Obwohl die wichtigsten Märkte am Mittwoch wieder in Aktion sind, bleibt das Geschehen aufgrund der dünnen Handelsbedingungen unruhig. Die wöchentlichen MBA-Hypothekenanträge und der Richmond Fed Index für das verarbeitende Gewerbe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...