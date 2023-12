© Foto: Andre M. Chang - picture alliance / ZUMAPRESS.com



AstraZeneca plant die Übernahme von Gracell Biotechnologies für bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar, um in der Zelltherapie zu expandieren und den chinesischen Markt zu erschließen. AstraZeneca hat am Dienstag die Übernahme des chinesischen Zelltherapiespezialisten Gracell Biotechnologies für bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar angekündigt. Damit will der britisch-schwedische Pharmakonzern seine Zelltherapie-Ambitionen vorantreiben und seine Präsenz in China, dem zweitgrößten Pharmamarkt der Welt, stärken. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuerst darüber berichtet. Die Bartransaktion, die das Portfolio von AstraZeneca um mehrere experimentelle Therapien erweitert, bewertet Gracell mit zwei …