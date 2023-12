Teilen: USD/CAD steht vor einem weiteren Zusammenbruch, da der US-Dollar weiter schwächelt - Die zugrunde liegende Inflation in der US-Wirtschaft befindet sich eindeutig in einem Abwärtstrend - Die Momentum-Oszillatoren deuten auf einen weiteren Abwärtstrend hin - Das Paar USD/CAD wird im frühen New Yorker Handel in einer engen Spanne nahe der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...