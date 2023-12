© Foto: Seth Wenig/AP/dpa



Eine mögliche Konjunkturschwäche, geopolitische Risiken und die US-Präsidentschaftswahlen stehen vor der Tür. Unser Gastautor und US-Analyst Bryan Perry wagt einen Ausblick auf das kommende Börsenjahr.Im kommenden Jahr wird es schwer werden, mit der großen KI-getriebenen Marktrallye von 2023 mitzuhalten. In den letzten Wochen weitete sich der Markt aus und schloss, dank der angekündigten Kehrtwende des Vorsitzenden der US-Notenbank (Fed) Jerome Powell, selbst die Nachzügler Small Caps und Regionalbanken mit ein. Auf der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) am 13. Dezember hatten die Fed-Vertreter mindestens drei Zinssenkungen für das nächste Jahr in Aussicht gestellt. Diese …