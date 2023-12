Im Jahr 2001 überraschte Microsoft Teilnehmer:innen einer Produktpräsentation in Tel Aviv mit einem Musical - zu Windows XP. Bisher fehlte von der bizarren Vorstellung jede Spur. Jetzt ist ein Videomitschnitt aufgetaucht. Nicht zur Freude des Konzerns. In den 1990er- und frühen 2000er-Jahren hat Microsoft gern mit auffälligen Aktionen für seine neuen Produkte geworben. Für Windows 95 etwa produzierte der Softwarekonzern ein Werbevideo in Form einer ...

