Die Welt erlebt eine Energiewende, und Pionierprojekte in Saudi-Arabien zeigen, dass erneuerbare Energien einen bedeutenden Platz einnehmen. Energieunternehmen wie Prospera Energy verzeichnen einen Rekord in der Produktion mit über 1.500 BOEPD. Die Wertsteigerung und der Fokus auf Reserven machen Prospera Energy zu einem attraktiven Investitionskandidaten, insbesondere angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Öl und Gas. Warren Buffett setzt genau auf diese Art von Unternehmen, wie Occidental Petroleum (OXY). Die geplante Übernahme von CrownRock für 12 Mrd. USD verspricht dem Öl- und Gasunternehmen eine erhebliche Umsatzsteigerung. Berkshire Hathaway erhöht daher seinen Aktienanteil in OXY um 5,2 Mio. Stück. Während Tesla mit seinem EE-Antrieb mit Problemen bei Fahrzeugtüren kämpft, übertrifft BYD im globalen BEV-Markt den Mitbewerber bei den Verkaufszahlen. Der chinesische Autobauer hat Tesla bereits bei den Marktanteilen überholt und verzeichnet einen Anstieg von 68 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Zukunft der Elektromobilität könnte in chinesischer Qualität und Zuverlässigkeit liegen und vor allem in Öl- und Gasfirmen. Wo schlummert der nächste Gewinnsprung?

Den vollständigen Artikel lesen ...