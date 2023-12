DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Regierungsbilanz des britischen Premiers:

"Der britische Premierminister Rishi Sunak startete in das zu Ende gehende Jahr mit fünf Versprechen. Nur eines davon - die Inflationsrate zu halbieren - konnte er einlösen. Dass die Erfolgsbilanz des konservativen Regierungschefs zu Beginn des Wahljahres 2024 so mager ausfällt, hat nicht nur, aber auch mit dem Brexit zu tun. Siebeneinhalb Jahre nach dem unseligen Referendum bestimmt der EU-Austritt immer noch die Politik, Wirtschaft und nationale Gemütslage im Königreich. (...) Warum eine offene Volkswirtschaft wie Großbritannien sich von seinem wichtigsten Exportmarkt abnabelt und damit einen Handelskrieg gegen sich selbst anzettelt, bleibt bis heute ein Rätsel. Die British Chamber of Commerce hat zum Jahreswechsel auf die hohen Kosten und Handelsbarrieren hingewiesen, die für viele britische Firmen oft zu einem unüberwindbaren Hindernis im Warenverkehr mit der EU geworden sind."/yyzz/DP/nas