ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zum teuren Gesundheitssystem:

"Es ist noch nicht lange her, da feierte es Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach als Erfolg, dass die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung 2024 voraussichtlich nur wenig steigen würden. Das sei, so der Minister, eine gute Nachricht. Millionen Versicherte dürften das mittlerweile anders sehen. Denn bekannte Kassen wie die Barmer, die Knappschaft, die KKH oder auch mehrere Kassen aus dem AOK-Bereich erhöhen ihre Beiträge zum Teil deutlich stärker als um die von Lauterbach prognostizierten 0,1 Prozentpunkte. Die Ampel hatte im Koalitionsvertrag eine stabile und verlässliche Finanzierung der Krankenversicherung versprochen. Doch die fehlt weiter. Lange aber kann man das Problem nicht mehr lange aussitzen. Es sei denn, man nimmt achselzuckend in Kauf, dass die Beiträge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber immer weiter steigen. Letztlich drohen geringere Leistungen bei höheren Beiträgen."