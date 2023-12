Unsere Nachricht für Express-Service-Abonnenten sah am 29. November so aus: "Bei Bayer wird sich in den nächsten Tagen entscheiden, wo die Reise hingeht. Die Unterstützung bei 30,00 Euro wird die Marke sein, an der sich die Entwicklung koppelt. Sollte die Unterstützung durchbrochen werden, droht ein Kursabschlag bis auf 27,00 Euro und bei einen Ausbruch nach oben, könnte ein Anstieg bis auf 34,00 Euro erfolgen. Wer Mut hat, kann ab 30,80 Euro einsteigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...