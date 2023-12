BERLIN (dpa-AFX) - Israels Botschafter Ron Prosor hat betont, dass der Schutz der wichtigen Handelsroute durch das Rote Meer auch für Deutschland von großer Bedeutung sei. "Was die Huthis im Roten Meer tun, richtet sich nicht nur gegen Israel, sondern gegen die ganze internationale Gemeinschaft", sagte Prosor der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Angriffe der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe. "Als Exportnation liegt es in Deutschlands Interesse, dass die Seewege frei sind."

Eine Empfehlung an die Bundesregierung, was eine deutsche Beteiligung an dem Militäreinsatz angeht, wollte der israelische Botschafter nicht abgeben. Er sagte aber: "Deutschland steht auf der Seite der guten, demokratischen und verantwortlichen Staaten. Ich bin sicher, dass eine richtige Entscheidung getroffen wird."

Nach Angaben der USA beteiligen sich bereits mehr als 20 Länder an der Militärallianz im Roten Meer. Die Bundesregierung prüft noch eine Entsendung von deutschen Schiffen.

Die von Israels Erzfeind Iran unterstützten Huthi-Rebellen greifen Israel seit Ausbruch des Gaza-Krieges mit Drohnen und Raketen an und attackieren Schiffe im Roten Meer, um sie an einer Durchfahrt in Richtung Israel zu hindern. Große Reedereien meiden zunehmend die Route durch das Rote Meer und den Suezkanal, über die etwa zehn Prozent des gesamten Welthandels läuft. An dem Bündnis zum Schutz der Handelsschiffe beteiligen sich nach US-Angaben unter anderen Großbritannien, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen und die Seychellen./mfi/DP/stk