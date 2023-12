Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Das kennen Sie natürlich auch. Das Kind schnieft, hustet und fühlt sich nicht gut, genau dann, wenn die Praxen geschlossen sind. Was also tun? Marco Chwalek hat für uns nachgefragt:Sprecher: Das Kleine tut uns leid, weil es schlecht Luft bekommt und ständig die Nase läuft. Als Eltern fragt man sich dann natürlich, wie kann man einem Kind helfen. Wir haben die Frage an Dr. Laura Weisenburger, vom Magazin "Apotheken Umschau ELTERN" weitergereicht:O-Ton Laura Weisenburger: 2 Sekunden"Das geht relativ einfach, indem man auf jeden Fall die Luft feucht hält, zum Beispiel kann man da nasse Wäsche im Kinderzimmer aufhängen. Dann wird das gleich ein bisschen feuchter. Wenn das Kind schon in bisschen älter ist, so ab ungefähr zwei Jahren klappt das ganz gut, kann man mit dem Kind inhalieren. Da sollte man aber natürlich immer dabei bleiben, weil das ja heiße Wasserdämpfe sind."Sprecher: Eltern sind oft unsicher, wann sie den kleinen Patienten zuhause behandeln können und wann sie unbedingt in die Praxis gehen sollten:O-Ton Laura Weisenburger: 22 Sekunden"Bei Babys, sprich also Kinder, die noch nicht ein Jahr alt sind und Fieber haben, das sollte ärztlich abgeklärt werden. Wenn das Kind zum Beispiel so stark hustet, dass es erbrechen muss, das ist auch ein Fall für den Kinderarzt, die Kinderärztin. Und wenn das Kind richtig Atemnot hat, man sieht es kriegt keine Luft, dann bitte sofort den Notruf 112 wählen."Sprecher: Ist es eine leichte Erkältung muss man nicht gleich die Praxis aufsuchen, oft hilft ein Medikament aus der Hausapotheke, die aber auch dementsprechend ausgestattet sein sollte:O-Ton Laura Weisenburger: 16 Sekunden"Was immer sinnvoll ist, sind Nasensprays oder -tropfen. Das können Salzwassernasensprays sein oder auch abschwellende Nasentropfen. Hustensaft, der eben das ein bisschen lösen kann. Und solche Sachen wie Ibuprofen oder Paracetamol gegen Fieber und Schmerzen."Abmoderation: Die Apotheken-Zeitschrift ELTERN weist darauf hin, dass alle Medikamente natürlich nur in altersgemäßer Dosierung angewendet werden dürfen. In ihrer Dezember-Ausgabe gibt es viele weitere Tipps rund um das Thema Husten.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5680817