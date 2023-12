FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Auch am vorletzten Handelstag des Jahres wird sich im Dax wohl nicht mehr allzu viel tun. Geringe Umsätze könnten aber am Donnerstag ausreichen, um den Leitindex noch einmal ein Stück näher an sein jüngst erreichtes Rekordhoch bei etwas über 17 000 Punkten klettern zu lassen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,35 Prozent höher auf 16 800 Punkte. Mit einem Plus von bislang gut einem Fünftel ist 2023 für Dax-Anleger ein erfolgreiches Börsenjahr. In den USA bewegen sich die Indizes in Rekordhöhen, getrieben von der Hoffnung auf Zinssenkungen und eine milde Landung der Wirtschaft im Jahr 2024.

USA: - GEWINNE - Mit zwischenzeitlichen Höchstständen und einer freundlichen Schlusstendenz sind die US-Aktienmärkte aus dem nachweihnachtlich sehr ruhigen Handel gegangen. Unterstützung kam von niedrigeren Renditen am Anleihemarkt. Die Anleger setzen also weiterhin auf niedrigere Kapitalmarktzinsen. Der Dow Jones Industrial kletterte im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch von 37 683,70 Punkten und schloss 0,30 Prozent im Plus bei 37 656,52 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,14 Prozent auf 4781,58 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte ebenfalls ein Rekordhoch und stieg letztlich um 0,17 Prozent auf 16 906,80 Zähler.

ASIEN: - GEWINNE IN CHINA, VERLUSTE IN JAPAN - Die Stimmung an den meisten Handelsplätzen in Asien war am Donnerstag gelöst. Vor allem in China legten die Kurse deutlich zu. Marktbeobachtern zufolge schichteten dort die Anleger um in zuletzt in ihren Augen überverkaufte, große Werte. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 2,5 Prozent. In Hongkong zog der Hang-Seng-Index um 2,7 Prozent an. Gewinne hab es auch in Asien. Der zuletzt starke japanische Leitindex Nikkei 225 schloss indes mit einem Minus von 0,4 Prozent.



DAX 16742,07 0,21% XDAX 16757,06 0,21%

EuroSTOXX 50 4528,38 0,15%

Stoxx50 4079,44 0,03%



DJIA 37656,52 0,30% S&P 500 4781,58 0,14% NASDAQ 100 16906,80 0,17%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 138,64 -0,10% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,1109 0,03%

USD/Yen 141,15 -0,47%

Euro/Yen 156,83 -0,43%

°



ROHÖL:





Brent 79,73 +0,19 USD

WTI 74,22 +0,11 USD

°



/mis