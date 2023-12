DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KI-GESETZ - Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) kritisiert das Regelwerk für Künstliche Intelligenz (KI) aus Brüssel als potenziellen "Schutz der Großen" und sieht Innovationen in Europa gefährdet. "Das ist kein faires Wettbewerbsumfeld", sagte Wissing dem Handelsblatt. Die Regulierung der KI-Basismodelle stelle ein großes Risiko für kleinere Modelle dar. Der Minister erklärte, dass die strengen Hürden europäische Hersteller zu stark benachteiligen und damit Innovationen verhindern könnten. (Handelsblatt)

GEWALT - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) rechnet mit erneuten Ausschreitungen an Silvester und stellt sich auf massive Polizeieinsätze ein. "Dass in diesem Jahr an Silvester in vielen Orten massive Angriffe mit Böllern auf andere Feiernde, Polizisten und Rettungssanitäter drohen, kann niemanden überraschen", sagte der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke der Rheinischen Post. (Rheinische Post)

BÖLLER - Jeder zweite Bundesbürger (50 Prozent) spricht sich für ein pauschales Verbot von Böllern und anderen Feuerwerkskörpern zu Silvester aus. Das ergibt eine repräsentative Umfrage des Instituts INSA. Am größten ist der Zuspruch für ein Verbot bei Wählern der Grünen (73 Prozent) und der SPD (53 Prozent). Demgegenüber lehnen insgesamt 42 Prozent der Befragten ein generelles Böllerverbot ab. (Bild)

WIRTSCHAFTSPOLITIK - Angesichts schlechter Konjunkturerwartungen vieler Wirtschaftsverbände werfen die Ampel-Parteien der CDU/CSU-Opposition eine Blockade von Reform- und Investitionsvorhaben vor. "Die Wirtschaft könnte gleich zu Jahresbeginn aufatmen, wenn die Union ihre polittaktische Blockade des Wachstumschancengesetzes schnell beenden würde", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Reinhard Houben. "Die CDU/CSU sollte das nicht länger verhindern." (Welt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/jhe/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2023 01:18 ET (06:18 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.