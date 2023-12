Apple nimmt den Verkauf seiner Computer-Uhren in den USA wieder auf. Dies nachdem ein Berufungsgericht den in einem Patentstreit verhängten Importstopp vorläufig aussetzte.Cupertino - Apple nimmt den Verkauf seiner Computer-Uhren in den USA wieder auf. Dies nachdem ein Berufungsgericht den in einem Patentstreit verhängten Importstopp vorläufig aussetzte. Zum Donnerstagmittag US-Westküstenzeit (21.00 MEZ) sollen die aktuellen Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 wieder online bestellbar sein, wie der Konzern auf seiner Website ankündigte.

